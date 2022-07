První jailbreak pro iOS 15 je za dveřmi. Dočkají se i majitelé iPhonů 13 (Pro)

Čas od času se na našem magazínu věnujeme také jailbreaku pro iPhony. Prostřednictvím něj může jablečný telefon tzv. utéct z vězení, které představuje uzavřený operační systém iOS. Pokud jailbreak nainstalujete, tak získáte kompletní kontrolu nad celým systémem a získáte možnosti a funkce, které klasicky v iOS nejsou k dispozici. Nejvíce se o jailbreaku mluvilo před několika dlouhými lety, a to v éře iPhonů 4 a 5. Rozhodně se však nejedná o mrtvou záležitost – Apple sice proti jailbreaku bojuje jak může, avšak před pár lety byla u iPhonů X a starších objevena hardwarová neobnovitelná chyba, která umožňuje jednoduchou instalaci jailbreaku na všechna tato zařízení, a to i v rámci iOS 14.

Co se však týče jailbreaku pro aktuálně nejnovější vydaný iOS 15, tak si uživatelé jednoduše musí nechat zajít chuť – a to už jsme jen pár měsíců od vydání nového iOS 16. Dobrou zprávou však je, že se před nedávnem vývojáři z Oddysey Team na Twitteru pochlubili prvními snímky obrazovky z iOS 15 s nainstalovaným jailbreakem. Podle slov zmíněného týmu by měl být nástroj pro instalaci jailbreaku v iOS 15 k dispozici již zanedlouho, a to pro všechny jablečné telefony. Nástroj dostane název Cheyote, prozatím však bude k dispozici jen od iOS 15.0 do 15.1.1. Tým údajně pracuje na jailbreaku, který bude možné nainstalovat až na iOS 15.4.1, jeho vývoj však potrvá delší dobu. Pokud máte aktualizováno na novější verzi iOS, bohužel máte smůlu.

Jakmile se dočkáme vydání jailbreaku Cheyote, tak se bude jednat o vůbec první jailbreak, který bude fungovat i na iPhonech 13 (Pro) a na iPadu mini 6 – právě tato zařízení totiž měla předinstalovaná iOS 15, respektive iPadOS 15. Apple s vývojáři jailbreaků vede neustálou válku a snaží se pravidelně opravovat chyby, prostřednictvím kterých je možné jailbreak nainstalovat. To znamená, že hledání nových chyb a vytváření nástrojů pro jailbreak je pořád složitější, což ve skutečnosti znamená, že celý proces zabírá více času. Uživatelé tak často musí zůstávat na několik měsíců starých verzích iOS, aby byli schopni jailbreak vůbec nainstalovat, což je jedna z hlavních nevýhod.