Jailbreak pro iPhone není mrtvý, jak si mnoho uživatelů myslí

Pokud se již po dobu několika dlouhých let pohybujete ve světě Applu a vlastníte iPhone, tak si dost možná vybavujete slovíčko jailbreak, které se vůbec nejčastěji skloňovalo v éře iPhonu 4 a 5. Jak už samotný název napovídá, tak se určitým způsobem jedná o útěk z vězení, kdy vězením je v tomto případě uzavřený systém iOS. Operační systém pro jablečné telefony je všeobecně velmi uzavřený především kvůli bezpečnosti. Právě s využitím jailbreaku však bylo možné veškerá tato omezení obejít a následně si tak s iPhonem dělat prakticky cokoliv, což mnoho uživatelů vyloženě vyhledávalo.

Applu se tento způsob útěku z vězení tak úplně nelíbil – a rozhodně se není čemu divit. Jailbreak totiž dokázal prakticky kompletně změnit způsob fungování iPhonu, kromě toho však při neopatrném využití mohl způsobit všemožné problémy, a to jak bezpečnostního rázu, tak funkčního. Není tedy divu, že po instalaci jailbreaku dochází k automatické ztrátě záruky, jelikož se jedná o neoprávněný zásah do systému. Nástroje pro instalaci jailbreaku mohli vývojáři zhotovit díky bezpečnostním chybám iOS, skrze které bylo možné iPhone tzv. jailbreaknout. Pro uživatele už to pak byla naprostá brnkačka v podobě připojení iPhonu k Macu a provedení instalace. Apple se samozřejmě neustále snažil své bezpečnostní chyby opravovat a zamezit tak instalaci jailbreaku, kvůli čemuž hodně uživatelů zůstávalo na starších verzích iOS. Vývojářům nástrojů pro jailbreak se však dařilo hledat chyby nové, a tak vznikla jakási „přestřelka“.

Postupem času si však na tohle Apple dával čím dál tím větší pozor a počet bezpečnostních chyb s vydáváním nových verzí iOS neustále klesal. Uživatelé tak často museli pro využití jailbreaku zůstávat na velmi starých verzích iOS, jelikož u nových verzí se delší dobu hledaly bezpečnostní chyby umožňující instalaci jailbreaku, což samozřejmě nebylo úplně ideální. O jailbreak tak postupně přestal být zájem a ve skutečnosti to nebylo jen kvůli tomu, že verzí iOS, na které jej bylo možné nainstalovat, bylo pomálu. Šlo také o to, že mnoho možností a funkcí, které uživatelé mohli kdysi získat pouze s využitím jailbreaku, se staly přímo součástí iOS, bez nutnosti instalace čehokoliv navíc. Dá se tedy říct, že jailbreak byl určitým způsobem pro Apple inspirací k zavedení nových funkcí. Sice to často trvalo několik let, ale nakonec jsme se dočkali.

Aktuálně už se uvádí, že je jailbreak spíše mrtvý a nikdo jej nevyužívá. Podle textu uvedeného v odstavci výše to samozřejmě dává smysl, ve skutečnosti to ale tak úplně není pravda a stále se najde mnoho jedinců, kteří jailbreak využívají i v dnešní době, a to především na starších zařízeních. Dost možná se ptáte, z jakého důvodu? Odpověď je vskutku jednoduchá – vývojářům jailbreaku se totiž u iPhonů X a starších podařilo najít hardwarovou bezpečnostní chybu, díky které je možné jailbreak na tato zařízení jednoduše nainstalovat, a to s jakoukoliv nainstalovanou verzí iOS. Zmíněná hardwarová chyba, která dostala označení checkm8, je totiž neopravitelná a Apple s ní nemůže vůbec nic dělat. Chyby není možné se zbavit aktualizací iOS ani čímkoliv jiným a jedinou možností by tak bylo stažení všech starších zařízení z oběhu, což je samozřejmě nereálné. Díky zmíněné chybě tak jailbreak před několika lety dostal druhý dech a začalo se o něm více mluvit.

I když se nyní o jailbreaku nyní nemluví tolik jako před lety, tak věřte, že rozhodně mrtvý není – ba naopak. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že v současné době existuje nespočet různých „obchodů“ s tzv. tweaky, což jsou konkrétně jednotlivá vylepšení, která si můžete na jailbreaknuté zařízení nahrát. Nejznámějším a základním obchodem s tweaky je samozřejmě i nadále Cydia, skrze kterou lze však instalovat také obchody další. Tweaků, které dokáží pozměnit design či chování systému, přinést nové vymodlené funkce a mnoho dalšího, aktuálně existuje tisíce a tisíce. Jejich instalace není o nic složitější než stažení aplikace z App Storu. Jailbreak tedy rozhodně není mrtvý, minimálně tedy u starších zařízení, a jeho instalace je jednodušší než kdykoliv jindy. Aktuálně nejvyužívanějším nástrojem pro instalaci jailbreaku je checkra1n, berte ale na vědomí, že jakýkoliv zásah do systému iOS způsobí ztrátu záruky. Navíc se vždy se může cokoliv pokazit a z vašeho iPhonu se může stát těžítko.