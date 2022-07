5 tipů, jak prodloužit výdrž baterie Apple Watch s watchOS 9 beta

Zhruba před měsícem a půl představil Apple nové verze svých operačních systémů, a to konkrétně iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto nové operační systémy jsou stále k dispozici pouze v beta verzích pro vývojáře a testery, každopádně si je instaluje i mnoho obyčejných uživatelů. Pokud jste si i vy nainstalovali některý z nových systémů, tak se dost možná kromě různých chyb musíte vypořádávat se sníženým výkonem nebo slabší výdrží baterie. V tomto článku se proto společně podíváme na to, jak můžete prodloužit výdrž baterie Apple Watch s watchOS 9 beta.

Nejvíce energie si při používání Apple Watch vezme jejich displej. Samozřejmě platí, že čím vyšší máte nastavenou intenzitu jasu, tak tím je displej na baterii náročnější. Jednoduše tak můžete nadměrné spotřebě energie na jablečných hodinkách ručně snížit jas, čímž výdrž rozhodně prodloužíte. Pokud byste ve watchOS 9 chtěli snížit jas, tak stačí, abyste přešli do Nastavení → Zobrazení a jas . Zde už jen stačí, abyste klepnutím na ikonu menšího sluníčka jas snížili na nejnižší hodnotu. Apple Watch nemají automatickou regulaci jasu, takže tak, jak intenzitu nastavíte, tak bude celou dobu.

Jak už jsem zmínil na předchozí stránce, tak především displej spotřebovává nejvíce energie v baterii. Nejenže je tedy důležité snížit intenzitu jasu, kromě toho je nutné také zaručit, že se displej nebude zbytečně rozsvěcovat. Nejčastěji dochází k rozsvěcování displeje tehdy, když vám přijde nějaká notifikace. Pro omezení rozsvěcování displeje tedy stačí omezit příchod notifikací. Toho docílíte jednoduše aktivací režimu soustředění, což provedete otevřením ovládacího centra a klepnutím na ikonu měsíce, kde je pak možné režim vybrat. Popřípadě lze oznámení kompletně spravovat v aplikaci Watch, kde přejděte do Moje hodinky → Oznámení.

Deaktivace probuzení displeje po zvednutí ruky

Kromě příchozích notifikací způsobuje rozsvěcování displeje Apple Watch také zvednutí zápěstí. Tímto se ve výchozím nastavení displej Apple Watch rozsvítí, takže ihned uvidíte čas či konkrétní obsah, bez nutnosti se jakkoliv dotknout displeje či těla hodinek. V některých případech ale může dojít ke špatnému rozpoznání pohybu a displej Apple Watch se tak rozsvítí i tehdy, kdy to není potřeba, což způsobuje vyšší spotřebu energie. Pro deaktivaci této funkce stačí přejít do aplikace Watch, kde pak přejděte do Moje hodinky → Zobrazení a jas a vypněte funkci Probudit zvednutím zápěstí.