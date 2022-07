Apple před několika týdny představil zbrusu nové verze svých operačních systémů. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto systémy jsou aktuálně k dispozici pro testování, a to pro vývojáře a testery. I přesto, že se jedná o beta verze, tak existuje mnoho uživatelů, kteří si pro získání předběžného přístupu nové systémy nainstalovali již nyní. V tomto článku se proto podíváme na 5 tipů pro zrychlení Apple Watch s watchOS 9 beta, což se bude hodit všem, kteří aktualizovali, ale nyní mají výkonnostní problémy.

Stejně jako na iPhonu, tak i na Apple Watch lze ukončovat aplikace. Na Apple Watch tímto můžete uvolnit operační paměť, díky čemuž bude celý systém o něco rychlejší. Pokud byste chtěli otevřenou aplikaci ukončit, tak se do ní přesuňte – například skrze Dock, který aktivujete stisknutím bočního tlačítka. V aplikaci pak podržte boční tlačítko, až se zobrazí obrazovka s posuvníky. Zde pak podržte stisknutou digitální korunku , kterou držte do té doby, až se posuvníky skryjí, čímž dojde zároveň k ukončení aplikace.

Do Apple Watch se ve výchozím nastavení automaticky instalují veškeré aplikace, které si nainstalujete na iPhone – pokud tedy existuje jejich verze pro watchOS. Někteří jedinci tohle možná ocení, mnoho z nich ale naopak ne, jelikož pak mají často nainstalované zbytečné aplikace, které nikdy nespustí a zpomalují systém. Pro odstranění existujících aplikací přejdete na iPhonu do aplikace Watch, kde v kategorii Moje hodinky sjeďte níže. Poté otevřete konkrétní aplikaci a deaktivujte u ní Zobrazovat na Apple Watch, popřípadě klepněte na Smazat aplikaci naAppleWatch (podle typu aplikace). Automatickou instalaci aplikací z iPhonu na Apple Watch pak vypnete v sekci Obecné, kde přepínačem deaktivujte Automatická instalace aplikací.

Omezení efektů a animací

Stejně jako v iOS a macOS, tak i ve watchOS si uživatelé mohou při používání všimnout všemožných efektů a animací, díky kterým je radost na systémy pohledět. Pravdou ale je, že k vykreslení všech těchto efektů a animací je potřeba určitá dávka výkonu, který by Apple Watch mohly využít jinak. To znamená, že především u starších hodinek může docházet k zasekávání. Naštěstí je možné efekty i animace omezit, a to v Nastavení → Zpřístupnění → Omezit pohyb, kde přepínačem aktivujte možnost Omezit pohyb. Tímto se efekty a animace prakticky vypnou, což rapidně Apple Watch zrychlí.