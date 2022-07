Třetinka od Alzy bezkontaktně? Ano, díky BankID

Tisková zpráva: Alza.cz nově využívá pro ověření identity žadatelů o finanční službu Třetinka BankID. Zákazníci nyní nemusejí chodit na pobočku a celou službu vyřídí kompletně online. Rozšiřují se tím také možnosti doručení na všech více než tisíc AlzaBoxů po celém Česku a další výdejní místa.

Největší český e-shop inovoval svou službu Třetinka, která umožňuje při nákupu zaplatit třetinu ceny a její zbytek doplatit najednou nebo postupně do tří měsíců. „Díky využití bankovní identity nemusejí už naši zákazníci kvůli prokázání totožnosti při žádosti o nákup na Třetinku chodit osobně na naše pobočky. BankID nám umožnilo i poslední krok k uzavření smlouvy přenést do online prostředí,“ vysvětluje Jiří Kovanda, Head of Financal Services z Alza.cz. „Nákup na Třetinku se nám tak podařilo přiblížit i k zákazníkům, kteří nemají v dosahu naše kamenné provozovny. Díky snadnému vyřízení kompletně online už nemusejí ztrácet čas jejich osobní návštěvou,“ dodal Kovanda.

Odstraněním poslední bariéry, aby služba mohla být plně digitalizovaná, se zákazníkům nakupujícím zboží na Třetinku navíc otevírá celé spektrum doprav dostupných při klasickém nákupu na Alza.cz. Pro odběr svých objednávek mohou nově vedle 41 kamenných poboček využívat také síť téměř 1 300 výdejních AlzaBoxů, doručení na více než 15 000 výdejních míst třetích stran nebo doručení na vybranou adresu. Alza používá ověření identity žadatele ve službě Třetinka pomocí BankID od začátku července. Za prvních 14 dní provozu se takto uzavřelo již 10 % smluv, aniž by tuto možnost e-shop zákazníkům aktivně nabízel.

Princip služby Třetinka je jednoduchý. Při nákupu se platí pouze třetina ceny a její zbytek bez jakéhokoliv navýšení je třeba uhradit do tří měsíců. Je přitom na nakupujícím, jak si platby rozvrhne. To umožňuje lépe rozvrhnout výdaje v čase a sladit je s příjmy, což využívají například lidé pracující na projektové bázi s nerovnoměrně rozloženými příjmy nebo živnostníci ovlivnění sezonními výkyvy. Před schválením objednávky na Třetinku provádí e-shop kontrolu bonity, pro kterou využívá několik zdrojů hodnocení. Pokud i přes to zákazník zjistí, že není schopen cenu zboží doplatit, může ho kdykoli vrátit a zaplatí pouze úhradu za jeho pronájem.

Slevy (nejen) na Apple naleznete na Alze zde