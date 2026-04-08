Alza začala prodávat iPhone Pocket a navíc za super cenu!

Pamatujete si, když Apple krátce před loňskými Vánoci zcela nečekaně světu představil netradiční příslušenství ve stylu „ponožky“ na telefon, které šlo přivázat na kabelku či batoh, ale které šlo třeba i nosit přes rameno, jelikož bylo dostupné i ve větší verzi? Řeč je konkrétně o iPhone Pocket, který vznikl ve spolupráci s japonským designérem ISSEY MIYAKE. Novinka se tehdy prodávala za 149,95 dolarů v případě krátké verze a za 229,95 dolarů v případě dlouhé verze, přičemž k dostání byla jen na pár místech světa – například v New Yorku, Londýně, Paříži či Tokyu, přičemž k objednání byla novinka i ve vybraných zemích prostřednictvím Apple Online Storu. A přestože se velmi rychle vyprodala, nyní se objevila k předobjednání na Alze.
Netušíme, zda se Alze povedla zajistit speciální dodávka přímo od Applu, či zda se tyto „ponožky“ začnou po velkém předvánočním zájmu nyní opět prodávat díky znovuspuštění výroby, ale pokud vás zaujaly, máte nyní jedinečnou příležitost si je na Alze předobjednat s tím, že k dispozici by měly být 14. dubna. Co je pak velmi zajímavé, je jejich české nacenění. Jak v případě krátké, tak i dlouhé verze si totiž Alza účtuje shodně 3599 Kč, což není vůbec špatná částka vezememe-li v úvahu, že se krátce po vyprodání iPhone Pocket přeprodával na eBay a dalších tržnicích za násobně vyšší sumy. Pokud vás tedy podobný kousek láká, zkuste na Alze štěstí. Já si dva kousky objednal a jsem zvědav, zda dorazí.