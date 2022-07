Zmatek nad zmatek: Tuto Apple TV má Apple přestat opravovat, přitom ji však stále prodává

Do poměrně zvláštní situace dostal nyní Apple jak autorizované servisy, tak své zákazníky a potažmo i sebe samotného. Jako zastaralý nebo chcete-li “vintage” totiž nyní označil produkt, který je přitom i nadále v jeho nabídce a tedy byste u něj z logiky věci očekávali plnou hardwarovou podporu. Tu sice zřejmě má, avšak jen od určitého roku.

Že předešlé řádky nechápete? Není divu. Celá situace je totiž kvůli Applu značně zamotaná. Věc se má konkrétně tak, že kalifornský gigant označil 30. června jako zastaralou Apple TV HD (tedy 4. generaci Apple TV) s první verzí Siri Remote – tedy verzí, která ještě neměla kolem tlačítka Menu bílé ohraničení. Tuto verzi totiž vydal v roce 2015, takže do “vintage” kategorie jeho produktů zapadá. Vtip je nicméně v tom, že Apple TV HD nebo chcete-li 4. generace je oficiálně prodávána i v současnosti a to bez jakékoliv hardwarové změny. Ano, čtete správně – produkt z roku 2015 si můžete ve stejné podobě, jako tomu bylo v minulosti zakoupit i nyní. Jediným rozdílem je jiný typ ovladače, kdy namísto skleněného Siri Remote dostanete hliníkový kousek představený loni s upgradovanou Apple TV 4K.

Čistě teoreticky by tedy měl Apple přestat Apple TV HD z roku 2015 opravovat, ale modely vydané v následujících letech s bílým prstencem kolem tlačítka na ovladači Siri Remote by měly být i nadále opravitelné, byť je bude od předešlé generace odlišovat maximálně tak sériové číslo. V praxi ale bude velmi pravděpodobně Apple opravovat starší Apple TV i nadále a celou tuto záležitost nakonec dodatečným dokumentem pro autorizované servisy upřesní. Je nicméně zajímavé sledovat, jak dokáže zpětně neuvážené rozhodnutí o aktualizaci produktů zavařit. Kdyby totiž s příchodem upraveného typu Siri Remote nasadil Apple do Apple TV HD byť jedinou součástku lepší, celá záležitost by ihned vypadala jinak.