5 důvodů, proč má MacBook Air M2 výřez

Pro Apple je výřez prostě a jednoduše ikonický. Je pravdou, že se ve zmíněném výřezu nachází pouze přední kamera a LED dioda indikující případnou aktivitu, takže by rozhodně bylo možné namísto tak velkého výřezu nasadit pouze průstřel či výřez menší, potažmo užší. Pokud by se ale Apple vydal touto cestou, tak by se nejednalo o ikonický design. Kalifornský gigant svým výřezem způsobil relativně velký poprask u iPhonu X, kdy se na něj svalila lavina kritiky. Ve skutečnosti se však stal výřez nedílnou součástí designu Applu, a tak je zcela logické, že výřezem disponují i nové MacBooky. S užším výřezem či průstřelem by navíc dle mého názoru nevypadal nový Air tak dobře.

Příprava pro možné Face ID

Mnoho uživatelů si stěžuje hlavně na to, že výřez pro přední kameru a LED diodu je zbytečně velký, a že by dotyčným nevadil, kdyby se v něm skrývalo Face ID. Prakticky nikdo z nás neví, co má Apple do budoucích let v plánu, takže je dost možné, že se zanedlouho nasazení Face ID u MacBooků opravdu dočkáme. Prozatím se však spekuluje o tom, že Apple není schopen potřebné součásti Face ID zmenšit tak moc, aby se vlezly do velmi úzkého víka, takže to možná bude ještě několik let vývoje trvat. Navíc k tomu, pro Apple by určitě nebylo ideální, kdyby nyní přišel s malým výřezem či průstřelem a následně by kvůli Face ID musel výřez zvětšovat. To raději Apple rovnou nasadí větší výřez a následně přijde s inovací v podobě Face ID, bez nutnosti zvětšování.