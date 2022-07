Zmizely ikony z Docku na iPhone: 5 tipů, co v této situaci dělat

Zmizely ikony z Docku na iPhone? Pokud jste se dostali do této situace, tak rozhodně nevěšte hlavu. Ve většině případech se dá tato chyba vyřešit velmi jednoduše a hlavně během několika desítek sekund. V případě, že i vám tedy zmizely ikony z Docku na iPhone, tak v tomto článku najdete hned 5 tipů, co v takové situaci můžete pro vyřešení problému dělat. Vrhněme se přímo na věc.

Ještě předtím, než se vrhnete do nějakých složitých postupů, tak restartuje iPhone. Mnoho uživatelů si myslí, že restart nic nevyřeší, jenže to vůbec není pravda – po restartu se totiž znovu načte systém a smažou se případné chyby, které mohou zmizení ikon z Docku způsobovat. Restart vašeho iPhonu proveďte v Nastavení → Obecné → Vypnout , kde pak přejeďte prstem po posuvníku Vypněte přejetím. Po vypnutí několik sekund vyčkejte a následně iPhone znovu klasicky zapněte.

Zmizela vám z Docku jen nějaká aplikace a nemůžete ji nikde najít? Pokud ano, tak s největší pravděpodobností došlo k jejímu odložení či odinstalování. iPhone může některé nepoužívané aplikace automaticky odložit pro získání volného místa v úložišti. Ke kompletnímu samovolnému odinstalování aplikace nikdy nedojde, může k tomu však dojít omylem, například pokud necháte odemknutý iPhone a dáte ho do kapsy. V obou případech je možné aplikaci znovu nainstalovat z App Store , kde ji vyhledejte a klepněte u ní na ikonu stahování.

Nepodařilo se vám doposud pomocí předešlých tipů vyřešit záhadu se zmizením ikon z Docku? Stále se není čeho obávat. Dalším tipem je, abyste si zkontrolovali, zdali máte nainstalované poslední aktualizace, a to jak v případě samotných aplikací, tak iOS. Aktualizace aplikací lze jednoduše nainstalovat skrze App Store, kde vpravo nahoře klepněte na ikonu vašeho profilu a sjeďte níže, kde se případně dostupné aktualizace objeví . Popřípadě samozřejmě můžete najet přímo na profil aplikace a klepnout na Aktualizovat. iOS pak aktualizujete v Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru , kde je možné aktualizace najít, stáhnout a nainstalovat.

Opětovné vložení na místo

Pokud vám zmizely ikony aplikací z Docku, tak mohlo nějakým záhadným způsobem dojít k tomu, že se prostě přemístily nebo odstranily. V tom případě rozhodně vyzkoušejte klasicky ikony do Docku opětovně přidat. Nejedná se o nic složitého – najděte si aplikaci, kterou chcete do Docku přemístit, poté ji prstem chyťte a přemístěte ji zde. Takto to udělejte se všemi aplikacemi a nakonec klepněte vpravo nahoře na Hotovo.