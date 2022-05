iPhone nefungují vibrace: 5 tipů, jak tento problém vyřešit

iPhone nefungují vibrace je termín, který čas od času někteří uživatelé jablečných telefonů mohou vyhledávat. Co si budeme nalhávat, nefunkčnost vibrací je v rámci iOS vcelku závažný problém, byť tedy i bez nich lze iPhone používat. Jde však o to, že se projevuje nejen při příchozím oznámení či hovoru, ale také při stisku tlačítka plochy, přepnutí tichého režimu či třeba ve hrách. Pokud vám tedy haptická odezva, potažmo vibrace, na iPhonu nefungují, tak v tomto článku najdete 5 tipů, jak tento problém vyřešit.

Zkontrolujte tichý režim a vibrace v něm

Prvně je nutné si zkontrolovat, zdali náhodou nemáte na iPhone aktivní tichý režim. Přepněte tedy přepínač na těle jablečného telefonu do klasického režimu a nyní vibrace vyzkoušejte. Jestliže je vše v pořádku, tak jde o to, že vám vibrace nefungují pouze v tichém režimu, což představuje nejjednodušší řešení tohoto problému. Aby vám haptická odezva v tichém režimu fungovala, tak je nutné tuto možnost aktivovat. Přejděte tedy do Nastavení → Zvuky a haptika, kde v kategorii Vibrace aktivujte možnost Vibrace v tichém režimu.

Aktivace systémové haptiky

Nefunguje vám haptická odezva ani v klasickém, ani v tichém režimu? Pokud jste si odpověděli kladně a haptickou odezvu pociťujete pouze při stisknutí tlačítka plochy, tak ani v tomto případě není nic ztraceno. Je totiž velmi pravděpodobné, že máte pouze kompletně vypnutou systémovou haptickou odezvu. Osobně už jsem se setkal s několika takovými iPhony, kterým z toho důvodu nefungovaly vibrace – majitelé se mi svěřili s tím, že systémovou haptiku nevypínali, takže existuje možnost, že došlo k chybnému vypnutí třeba po aktualizaci. Aktivaci systémové haptiky provedete v Nastavení → Zvuky a haptika, kde sjeďte úplně dolů a aktivujte možnost Systémová haptika.

Proveďte restart

Nedošlo ke zprovoznění vibrací ani po dvou výše uvedených tipech? Poslední možností je provedení restartu vašeho jablečného telefonu. Mnoho uživatelů v dnešní době bere restart negativně, jelikož je tento tip součástí prakticky každého článku o řešení problémů a ve finále by snad mohl restart vyřešit snad i světový mír. Pravdou ale je, že restart dokáže opravdu v mnohých případech pomoci, jelikož při jeho provedení dochází k odstranění všech záznamů chyb a některé funkce se tak mohou znovu rozjet. Restart na vašem iPhonu proveďte tak, že přejděte do Nastavení → Obecné → Vypnout, kde přejeďte po posuvníku, čímž se telefon vypne. Následně pár desítek sekund vyčkejte, a poté iPhone znovu zapněte a zkontrolujte vibrace.

Reset veškerých nastavení

Jestliže vám k vyřešení nefunkčních vibrací nepomohl ani restart, tak už bohužel pomalu jdeme tzv. do tuhého. Poslední možností, jak se může haptická odezva na vašem iPhonu vzpamatovat, je provedením resetu veškerých nastavení. Tímto resetem nepřijdete o žádná osobní data uložená v jablečném telefonu, pouze se veškeré hodnoty v Nastavení přepnou do výchozích stavů, čímž může dojít k vyřešení problémů. Pro reset veškerých nastavení přejděte do Nastavení → Obecné → Přenést nebo resetovat iPhone → Resetovat, kde vyberte možnost Obnovit všechna nastavení.

Hardwarový problém

Provedli jste veškeré výše uvedené tipy a nic vám ke zprovoznění vibrací nepomohlo? Pokud ano, tak pro vás mám špatnou zprávu – nejspíše se jedná o hardwarový problém, který bude s největší pravděpodobností souviset se součástkou Taptic Engine, která se v útrobách jablečných telefonů stará o generování vibrací. Čas od času se prostě a jednoduše může stát, že Taptic Engine jednoduše přestane fungovat – naštěstí jej ale stačí vyměnit a problém by měl být vyřešen. Nutno ale zmínit, že velmi často dochází k nefunkčnosti vibrací po nějakém opravném zásahu. Pokud vám tedy nějaký servis měnil displej či baterii, popřípadě pokud byl prováděn jiný zásah, po kterém vám vibrace nefungují, tak rozhodně proveďte reklamaci. Velmi často také dochází při výměně displeje k poškození tlačítka plochy, které následně nemusí fungovat správně – i v takovém případě vše řešte reklamací.