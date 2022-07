Jak zakázat, šetřit a sledovat využití mobilních dat v zahraničí

V tomto článku se konkrétně podíváme na několik tipů a triků, které souvisí s mobilními daty (nejen) v zahraničí. Prvně se podíváme na to, jak lze mobilní data v zahraničí kompletně deaktivovat, v další části článku si pak ukážeme, jak lze mobilní data jednoduše šetřit. Na konci si pak ukážeme skvělou aplikaci, díky které budete mít perfektní přehled o využití mobilních dat, abyste se případně mohli tzv. „krotit“.

Mobilní data v zahraničí byl ještě před několika lety termín, ze kterého se mnohým jedincům ježily chlupy. Určitě si totiž většina z vás pamatuje na SMS zprávu od operátora, která vám přišla v případě, že jste překročili hranice některého státu. V této zprávě jste se mohli dozvědět více o tom, kolik vás bude stát volání, SMS zprávy a mobilní data. Ve všech případech byly ceny obrovské, u mobilních dat jsme se často dostali do stovek či tisíců korun za jediný megabajt. Již pět let se však těchto nesmyslných cen bát nemusíme, tedy minimálně v Evropské unii, jelikož zde byly zrušeny roamingové poplatky. Pravdou ale je, že stále existují pravidla pro využívání mobilního internetu v zahraničí. Ta jsou stanovena především kvůli tomu, aby si uživatelé nekupovali výhodnější tarify v jiných státech, a poté je nepoužívali ve státě domovském – více o této problematice se dozvíte ve článku, který přikládám níže.

Mobilní data v zahraničí: Jak je šetřit

Co se týče úspory mobilních dat (nejen) v zahraničí, tak můžete využít několik ověřených postupů, které vám zajisté pomohou. Níže najdete 5 nejlepších z nich – díky nim budete mít jistotu toho, že vám datový limit vydrží opravdu dlouhou dobu.

Deaktivace mobilních dat pro vybrané aplikace

Nejlépe zvládnete ušetřit mobilní data tak, že je samozřejmě kompletně vypnete. Kompletní deaktivace ale není to pravé ořechové. Na druhou stranu ale není špatné si ručně zvolit, které aplikace budou a nebudou moci mobilní data využít. Vyhnete se tak tomu, že některá aplikace začne výrazně spotřebovávat mobilní data. Postup je následující:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak nahoře rozklikněte Mobilní data. Zde pak sjeďte o kus níže, až k seznamu všech aplikací. U těchto aplikací věnujte pozornost přepínačům na pravé straně. Chcete-li aplikaci přístup k mobilním datům zakázat, tak přepínač přepněte do neaktivní polohy.

Vypnutí aktualizací aplikací na pozadí

Některé aplikace mohou aktualizovat svůj obsah na pozadí, a to bez toho, aniž byste o tom nějakým způsobem věděli. V praxi lze aktualizaci obsahu na pozadí vysvětit jednoduše například u aplikace Počasí. Aktualizace na pozadí dělají to, že kdykoliv otevřete aplikaci Počasí, tak ihned vidíte aktuální data. V případě deaktivace této funkce se po přesunutí do aplikace začnou aktuální data teprve stahovat, takže je nutné nějakou dobu počkat na aktualizaci. Na druhou stranu tak ale ušetříte mobilní data, jelikož se aktualizace nebude provádět na pozadí přes mobilní data. Deaktivaci provedete následovně:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte sekci Obecné. Zde se pak přesuňte do záložky Aktualizace na pozadí. Nakonec už jen stačí funkci kompletně deaktivovat. Popřípadě ji lze vypnout pomocí přepínačů jen u vybraných aplikací.

Vypnutí stahování aktualizací přes mobilní data

Veškeré aplikace, které máte stažené, včetně operačního systému, byste měli vždy udržovat aktualizované. Pokud tohle nepsané pravidlo nebudete dodržovat, tak se můžete stát oběťmi zneužití nějaké bezpečnostní chyby, která byla součástí aplikace či systému. Aktualizace aplikací se mohou stahovat i na pozadí, a to přes mobilní data, což není v určitých případech ideální. Pro deaktivaci této funkce postupujte následovně:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte níže a rozklikněte kolonku App Store. Zde pak vyhledejte kategorii s názvem Mobilní data. Po vyhledání pomocí přepínače deaktivujte možnost Automatická stahování.

Deaktivace Wi-Fi asistenta

Součástí operačního systému iOS je speciální funkce, která nese název Asistent Wi-Fi. Pokud tento „asistent“ detekuje, že jste připojeni k nestabilní Wi-Fi, popřípadě k Wi-Fi, která by mohla mít negativní vliv na váš uživatelský požitek, tak provede automatické přepnutí na mobilní data. Nijak vám o tom ale nedá vědět – vy tak můžete surfovat na internetu s vědomím toho, že jste připojeni k Wi-Fi, ve finále jste ale nevědomky připojeni k mobilním datům. Deaktivaci provedete takto:

Na vašem iPhonu přejděte do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak nahoře rozklikněte Mobilní data. Zde pak sjeďte o kus níže, až pod seznam všech aplikací. Nakonec stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali Asistent Wi-Fi.

Stahujte obsah pro offline použití

V současné době většina z nás využívá různé streamovací aplikace, popřípadě takové aplikace, které potřebují ke svému fungování připojení k internetu – jedná se například o Spotify, Apple Music, Netflix či navigační aplikace v podobě Google Maps, apod. Mnoho těchto aplikací nabízí možnost pro uložení vybraných dat do lokálního úložiště iPhonu, díky čemuž ušetříte mobilní data. Pokud tedy budete mít tu možnost pro stažení nějakých dat, určitě ji využijte. Naprosto ideální je, pokud si tato data samozřejmě předem stáhnete například doma, využít však můžete také bezplatnou Wi-Fi v kavárně, apod. – buďte ale opatrní.