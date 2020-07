Internet v mobilu v zahraničí: Jaká jsou pravidla pro jeho používání, za co platíte a za co nikoliv?

Jsou to již tři roky od té doby, co jsme se v rámci Evropské unie dočkali ukončení roamingových poplatků. To jsou přesně ty poplatky, kdy vám pár metrů po překročení hranic přišla SMS zpráva, ve které vás operátor informoval o tom, že za minutu hovoru zaplatíte sto korun a za jeden přenesený megabajt z datového balíčku tři stovky. Znám hned několik případů, kdy si lidé roamingové poplatky neuvědomili, a poté se nemohli doplatit. Od zrušení reoamingových poplatků si mnoho lidí myslí, že je roaming jednoduše neomezený, což rozhodně není pravda. I po zrušení poplatků se můžete dostat do nepříjemné situace, nejčastěji ale tehdy, pokud roaming zneužíváte, než abyste jej používali.

Poplatek za využívání roamingu vám může přijít tehdy, pokud jej v zahraničí využíváte nadprůměrně, potažmo více, než právě v Česku. Pro správné určení toho, zdali roaming (ne)využíváte nadprůměrně, slouží tzv. politika přiměřeného užívání. Pravidla stanovená v politice přiměřeného užívání mohou porušit spotřebitelé, kteří často cestují do zahraničí, a tráví zde více času než v domovině. Pokud dojde politikou nadměrného užívání ke zjištění toho, že vy, jakožto spotřebitel, nadprůměrně využíváte roaming, tak vám operátor může začít účtovat poplatky. Vědět byste měli to, že je operátor schopný využívání roamingu kontrolovat až 4 měsíce nazpátek. Pokud jste tedy byli v zahraničí před kratší dobou, než jsou 4 měsíce, a jste si vědomi toho, že jste roamingu využívali nadprůměrně, tak můžete být vyzvání k zaplacení pokuty, respektive poplatků. Tyto poplatky se každým rokem čím dál tím více snižují, momentálně se jedná o částku maximálně 3,5 euro za 1 GB mobilních dat navíc.

Tyto poplatky se doopravdy týkají pouze využívání mobilních dat, co se týče telefonování a zasílání SMS zpráv, tak v tomto případě vám nikdo nic navíc účtovat nebude. V případě, že se chcete placení poplatků vyhnout, tak je nutné, abyste si u operátora zřídili speciální roamingový tarif bez omezení dat. Tento speciální tarif vám však nikdo jen tak nenabídne a je nutné, abyste si o něj u operátora zažádali. Pokud patříte mezi obyčejné lidi, kteří čas od času opustí Českou republiku, tak se rozhodně nemusíte ničeho bát. Jak už jsem zmínil, tak mohou největší problémy nastat tehdy, pokud pracovně či nepracovně velmi často opouštíte Česko a v zahraničí trávíte mnoho času. Zároveň se tímto zamezuje tomu, aby si někteří spotřebitelé zakoupili tarif či předplacenou SIM kartu například v Polsku, kde jsou ceny nižší, a poté jej používali v Česku.