Jak je velký iPhone 12: Podívejte se na detailní porovnání velikostí iPhonů 12 se staršími modely

Éra malých kompaktních iPhonů či modelů jedné velikosti je již dávno pryč. Stejně jako v předešlých letech, ani letos totiž nemá Apple v plánu světu ukázat jen jeden nový telefon, kterým by si jej pokusil podmanit. Ba právě naopak – na rok 2020 má v plánu představit hned čtyři iPhony 12, přičemž hned tři z nich nabídnou úhlopříčku větší než 6”. Jeden z této trojice se pak stane vcelku s přehledem největším iPhonem historie, jelikož nabídne úhlopříčku 6,7”. Pokud si však z těchto čísel nejste stále schopni udělat dobrý obrázek o rozměrech telefonů, následující obrázky od našich kolegů z macrumors by vám v tom mohly pomoci.

Jak můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, mezi 5,4” iPhonem 12 a 6,7” iPhonem 12 (Pro Max) bude velikostní rozdíl vskutku markantní. 5,4” model bude totiž jen nepatrně větší než dřívější 4” modely 5, 5S či SE a jen o něco málo menší než nynější iPhone SE 2. generace. Co se pak týče porovnání 5,8” iPhonu X či XS s 6,1” iPhonem 12 či 12 Pro, zde se žádný velký nárůst nekoná. 0,3” totiž není nic světoborného, stejně jako rozdíl 0,2” mezi 6,5” iPhonem 11 Pro Max a 6,7” iPhonem 12 Pro Max. Rozměry telefonu budou navíc v reálu možná ještě příznivější, jelikož zatím přesně nevíme, co se Applu podaří vyčarovat s rámečky kolem displeje. Pokud se mu je totiž podaří výrazněji zúžit, je možné, že se 6,7” model vejde do těla 6,5” a 6,1” model skoro do těla 5,8”. To vše však ukáže až letošní podzim.