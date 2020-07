Applu uniklo schéma krabičky iPhonů 12, potvrdilo absenci důležitého příslušenství

Zdá se, že je hotovo. Tak přesně takto by se dala s trochou nadsázky popsat nynější situace okolo (ne)přibalení nabíjecího adaptéru a sluchátek EarPods do krabiček iPhonů 12. Naprostá většina zdrojů se totiž v uplynulých týdnech shodla na tom, že ani s jedním z výše zmíněných doplňků, které jsme v krabičkách léta nacházeli, již nemá pro letošek smysl počítat. To nyní potvrdilo i uniklé schéma části krabičky určené pro “dvanáctky”, ze kterého je jasně patrné, že se v ní počítá jen s přihrádkou pro manuál a nabíjecí kabel.

Schéma zveřejnil jako první portál ConceptsiPhone, jehož zdroje se v minulosti již několikrát ukázaly jako velmi dobře informované. To o nich ostatně tvrdí redaktoři tohoto portálu i tentokrát s tím, že zdroj, který jim schéma poskytl, je velmi důvěryhodný a pravděpodobně pochází přímo z Applu. Na schématu je jasně patrný kruhový výlisek, do kterého bude vkládán USB-C/Lightning kabel, a čtvercový výlisek pro šanon s manuály, jehlou na SIM a samolepkami. Nad výlisky pak můžete vidět obrys těla telefonu, který bude jako již tradičně příslušenství krýt.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept -FB iPhone 12 Pro koncept -12 iPhone 12 Pro koncept -11 iPhone 12 Pro koncept -10 +10 Fotek iPhone 12 Pro koncept -9 iPhone 12 Pro koncept -8 iPhone 12 Pro koncept -7 iPhone 12 Pro koncept -6 iPhone 12 Pro koncept -5 iPhone 12 Pro koncept -4 iPhone 12 Pro koncept -3 iPhone 12 Pro koncept -2 iPhone 12 Pro koncept -1 Vstoupit do galerie

Nové iPhony 12 se světu představí v průběhu letošního podzimu na jedné z Keynote, které má na něj Apple naplánovaný. Zda se tak stane v září či v říjnu je nicméně v tuto chvíli nejasné, jelikož Apple údajně nabral při vývoji a následném startu výroby velké zpoždění, kvůli kterému je klasické zářijové představení ohrožené. Jasněji však budeme zcela určitě mít velmi brzy, jelikož úniky týkající se iPhonů 12 jsou s blížícím se podzimem takřka na denní bází.