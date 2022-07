Příchod reklam do Netflixu je za dveřmi, potvrdila společnost

To, o čem se dlouhé měsíce živě spekulovalo, se již brzy stane dle všeho realitou. Řeč je konkrétně o příchodu reklam do Netflixu, což samotná společnost již před pár týdny oficiálně potvrdila se slovy, že dorazí jen do nového levného tarifu, díky kterému budou snímky dostupné na této streamovací službě k dispozici většímu množství lidí. A nyní Netflix prozradil, kdo mu s implementací reklam pomůže.

Volba Netflixu padla možná trochu překvapivě na Microsoft, který není ve světě v žádném případě vnímán jako jeden z hlavních hráčů reklamního průmyslu. Netflix je nicméně přesvědčen o tom, že řízení prodeje reklam v jeho nejlevnějším chystaném tarifu, jehož cena však bohužel zatím není známá, bez jakýchkoliv problémů zvládne. Redmondský gigant měl ostatně už Netflixu z hlediska reklam vyjít v lecčem vstříc, přičemž velkým pozitivem je prý i jeho náklonnost k inovacím v reklamním světě z hlediska technologií v kombinaci s velkým důrazem na soukromí uživatelů. Co si přesně pod podobným tvrzením představit je nicméně v současnosti záhadou, jelikož nevíme, v jaké formě bude Netflix reklamy ve svém předplatném dávkovat. Stejný otazník pak visí i nad tím, kdy přesně bude nový tarif s reklamami vlastně spuštěn.