Rusko si došláplo na Apple

To, nad čím se ještě před pár dny spekulovalo, se nyní stalo skutečností. Řeč je konkrétně o ruském pokutování Applu za to, že uživatelská data Rusů z iCloudu nejsou ukládána na území Ruska, ale mimo něj. Pokuta je však dle očekávání naprosto směšná.

Rusko začalo relativně nedávno zřejmě ve snaze pomstít se světu za sankce proti němu kvůli invazi na Ukrajinu po nadnárodních technologických společnostech vyžadovat, aby uživatelská data Rusů uchovávaly na území Ruska a nikoliv mimo něj a to i v případě, že se jednalo o extrémně zabezpečené servery. Nařízení Ruska však prakticky žádná technologická společnost nevyslyšela a to nikoliv jen kvůli tomu, že mu zkrátka již nechtějí jít na ruku, ale i kvůli tomu, že by kvůli takovému požadavku bylo třeba vytvořit v Rusku nové datové centrum, což je z ekonomického hlediska holý nesmysl.

Nyní agentura Reuters informovala o tom, že Rusku došla trpělivost a začalo rozdávat po řadě výzev k technologickým společnostem první pokuty, přičemž řada došla právě i na Apple. Ten se dočkal konkrétně pokuty ve výši 2 milionů rublů, což je v přepočtu něco kolem 840000 Kč. Pro Apple se tedy jedná bez jakékoliv nadsázky o naprosto směšnou částku, kterou zaplatí při jeho extrémním ziscích mrknutím oka. A jelikož ani Rusku podobná částka prakticky v ničem nemůže pomoci, je naprosto jasné, že se z jeho strany jedná spíš o jakýsi akt nadřazenosti , byť v očích běžného člověka spíš úsměvný, než jakkoliv vážný. Bude nicméně zajímavé sledovat, jak se budou vztahy mezi ním a (nejen) technologickým světem do budoucna ubírat. Je totiž více než pravděpodobné, že podobné “legrácky” si pro něj bude připravovat čím dál častěji.