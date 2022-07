Apple chce naučit AirPods, aby se sama vypínala během nebezpečí

Bezpečnost uživatelů je pro Apple dlouhodobě velmi důležitá a jak se zdá, do budoucna by se na ní chtěl proto zaměřit ještě více. Svědčí o tom minimálně nový patent pojednávající o nové bezpečnostní funkci AirPods, která by je automaticky vypínala v případě nebezpečí.

Že se nedokážete představit, jak by AirPods dokázaly rozpoznat nebezpečnou situaci? Přeci pomocí vašeho iPhonu či AirPods, ke kterému budou připojené. Z patentu vyplývá, že při aktivních AirPods by iPhone či Apple Watch analyzovaly váš pohyb v prostoru s tím, že kdybyste se například vyšší rychlostí blížili křižovatce a hrozilo by tak riziko, že do ní vjedete ať už v autě či na kole, popřípadě do ní vběhnete bez rozhlédnutí či zastavení, AirPods by byly s dostatečným předstihem deaktivovány a tím by vás tak upozornily na to, že se něco blíží. Míra rizika by se pak dle všeho odrážela na chování sluchátek, která by buď byla zvukově tlumena, nebo by byla zcela vypnuta, což by uživatele upozornilo na to, že je něco v nepořádku suverénně nejlépe.

Přestože se zdá celý systém více než zajímavý, je jedním dechem třeba znovu zopakovat, že se zatím jedná o pouhý patent, který se nemusí dočkat realizace nikdy. Na druhou stranu se ale nejedná o nic vyloženě složitého na realizaci (alespoň podle popisu), takže lze tento nápad zařadit spíš do složky těch pravděpodobnějších. Vše ale v tomto směru ukáže až čas – Apple totiž nikdy své plány s předstihem neprozrazuje.