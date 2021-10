Kompletní srovnání: AirPods 3. generace vs. AirPods 2. generace vs. AirPods Pro

Pokud se řadíte mezi opravdové jablíčkáře, tak vám zajisté nemusím připomínat, že se ve včerejších večerních hodinách uskutečnila letošní třetí Apple Keynote. Zcela očekávaně jsme se na ní dočkali představení zbrusu nových a přepracovaných MacBooků Pro – konkrétně Apple přišel s 14″ a 16″ modelem. Právě nové MacBooky Pro se staly zlatým hřebem večera a nutno podotknout, že zcela oprávněně. O nových přenosných počítačích o Applu si ale řekneme více v jiných článcích. Kromě nich totiž Apple představil také třetí generaci svých nesmírně populárních sluchátek AirPods, které si společně v tomto článku srovnáme s generací druhou a s AirPods Pro. Vrhněme se tedy přímo na věc.

Design

Podíváme-li se na design nové třetí generace AirPods, tak zjistíme, že se podobají vrcholným AirPodům Pro. To znamená, že je jejich nožička o něco kratší a více zahnutá než u druhé generace AirPodů. Je ale nutné zmínit, že klasické AirPody, a to jak druhé, tak i třetí generace, se řadí mezi pecková sluchátka, zatímco AirPods Pro jsou sluchátka špuntová. Klasické AirPody druhé a třetí generace tedy mají univerzální design, který by měl sednout do uší většině uživatelům. Špuntové AirPody Pro se dokáží uchu více přizpůsobit, zároveň si můžete vybrat ze třech různých velikostí špuntů. Pokud vám tedy klasické AirPody nesedí, tak u AirPodů Pro je větší pravděpodobnost, že vám do uší pěkně sednou. Na druhou stranu ale některých uživatelům špunty vyhovovat nemusí. Nejlépe tedy před výběrem a nákupem uděláte v případě, že si nějakým způsobem všechny modely vyzkoušíte, například u kamaráda. Samozřejmě je to svým způsobem nehygienické, každopádně si můžete různými způsoby pomoci, aby tento čin hygienickým byl.

Funkce a odolnost

V případě, že člověk AirPody nezná, tak si může říci, že se jedná o klasická TWS sluchátka. To, v čem se AirPody (Pro) oproti ostatním bezdrátovým sluchátkům liší, jsou především různé funkce, které byste u konkurenčních společností většinou hledali marně. Pokud vezmeme v potaz starší AirPods druhé generace, tak ty nabízí prakticky pouze automatické přepínání mezi všemi vašimi Apple zařízeními. V případě AirPods třetí generace už jsme na tom o něco lépe. Kromě automatického přepínání zvládají tato nejnovější sluchátka přehrávat prostorový zvuk s dynamickým snímáním polohy hlavy, dále nechybí adaptivní ekvalizace. Nejvíce funkcí však nabízí AirPods Pro, a to díky špuntovému zpracování. Díky němu je možné využít aktivní potlačování hluku, společně s režimem propustnosti – tyto funkce byste tedy u klasických AirPodů hledali marně. Nechybí ani adaptivní ekvalizace, společně se soustavou průduchů na vyrovnání tlaku. Samozřejmostí jsou pak u všech modelů optické snímače, které dokáží rozpoznat kontakt s pokožkou, akcelerometry pro detekci pohybu a řeči. O správnou funkčnost se opět u všech porovnávaných sluchátek stará čip Apple H1.

Při používání se mohou AirPody dostat do ne úplně příznivých podmínek, tedy co se především vody týče. Jedná se totiž o sluchátka, která využívají také různí sportovci. To znamená, že může dojít k jejich zamokření potem, popřípadě je mohou uživatelé využít při sportování v dešti. U prakticky všech zařízení se už v dnešní době uvádí stupeň krytí, který udává odolnost proti vodě a případně prachu. AirPods třetí generace, společně s AirPods Pro, nabízí stupeň krytí IPX4, což zaručuje odolnosti proti stříkající vodě ze všech stran. AirPods druhé generace oficiálně stupeň krytí nemají, tudíž je nelze považovat za voděodolná, což může být při rozhodování pro některé uživatele zásadní. U všech tří modelů můžete využít bezplatné gravírování, které bude vyhotoveno na nabíjecím pouzdře.

Výdrž baterie

U bezdrátových sluchátek uživatele zajímá samozřejmě také výdrž baterie. Vůbec největší výdrž na jedno nabití nabízí nejnovější AirPods 3. generace – konkrétně se jedná až o 6 hodin, se zapnutým prostorovým zvukem pak 5 hodin. Původní AirPods druhé generace se pak chlubí maximální výdrží 5 hodin na jedno nabití. Stejnou dobu pak vydrží také AirPods Pro, avšak v případě, že nebudete využívat aktivní potlačování hluku. Pokud tuto funkci na AirPods Pro zapnete, tak výdrž spadne na 4,5 hodiny. Při hovorech pak AirPods 3. generace vydrží 4 hodiny, AirPods 2. generace 3 hodiny a AirPods Pro 3,5 hodiny. Pokud využijete nabíjecí pouzdro k průběžnému nabíjení, tak u nejnovějších AirPodů třetí generace získáte až 30 hodin poslechu navíc, u AirPods druhé generace a AirPods Pro pak „pouze“ 24 hodin navíc. Během 5 minut poslechu se pak všechny tři modely nabijí až na hodinu poslechu hudby. AirPods třetí generace, nově společně s AirPods Pro, nabízí nabíjecí pouzdro s podporou MagSafe, druhá generace AirPods již bezdrátové nabíjecí pouzdro oficiálně nenabízí.

Ovládání

Zajisté vás zajímá také to, jak je to s ovládáním sluchátek od Applu. Druhá generace AirPodů se ovládá, stejně jako první generace, poklepáním. To znamená, že levý AirPod může provést jednu akci a pravý AirPod zase nějakou jinou – můžete si je přizpůsobit. Na základní ovládání to samozřejmě dostačuje, každopádně AirPods třetí generace a AirPods Pro nabízí více možností ovládání, a to díky tlakovému senzoru, což znamená, že se tyto AirPody ovládají stisknutím jejich nožiček. Pokud stisknete nožičku jednou, tak dojde ke spuštění či pozastavení přehrávání či k přijmutí hovoru. Dvojitým stisknutím lze přeskočit skladbu dopředu a trojitým stisknutím pak dozadu. Pokud nožičku AirPods Pro delší dobu podržíte, tak se můžete přepnout mezi aktivním potlačováním hluku a režimem propustnosti.

Velikost a váha

Co se týče velikosti a váhy, tak jedno sluchátko AirPods třetí generace má rozměry (V x Š x T) 30,79 x 18,26 x 19,21 milimetrů, AirPods druhé generace 40,5 x 16,5 x 18,0 milimetrů a AirPods Pro pak 30,9 x 21,8 x 24,0 milimetrů. Váha jednoho sluchátka je u AirPods třetí generace 4,28 gramů, u AirPods druhé generace 4 gramy a u AirPods Pro 5,4 gramů. Odlišné jsou také velikosti nabíjecích pouzder – na první pohled se mohlo zdát, že je pouzdro třetí generace AirPods rozměry totožné s pouzdrem AirPods Pro, opak je však pravdou. Pouzdro AirPodů třetí generace má rozměry 46,4 x 54,4 x 21,38 milimetrů, AirPodů druhé generace 53,5 x 44,3 x 21,3 milimetrů a AirPodů Pro 45,2 x 6é,6 x 21,7 mm. Hmotnost nabíjecího pouzdra je u AirPods třetí generace 37,91 gramů, u AirPods druhé generace 38,2 gramů a u AirPods Pro pak 45,6 gramů.

Cena

V případě ceny budeme samozřejmě vycházet z aktuálních cen. Například v případě AirPods druhé generace, které lze u Applu i nadále zakoupit, došlo k výraznému snížení ceny oproti ceně, která byla stanovena při zavedení. AirPods 3. generace s tak zakoupíte za 4 990 korun, AirPods 2. generace za 3 790 korun a AirPods Pro i nadále za 7 290 korun. Jak už bylo zmíněno výše, tak AirPods 3. generace a AirPods Pro zakoupíte s bezdrátovým MagSafe nabíjecím pouzdrem, zatímco AirPods 2. generace s klasickým nabíjecím pouzdrem.

