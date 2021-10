AirPods 3: Apple právě představil novou generaci populárních sluchátek AirPods

AirPods 3 jsou dnešním dnem oficiálně představeny. Od uvedení první generace AirPods uplynulo již neuvěřitelných pět let. Apple sice na jaře 2019 představil druhou generaci AirPods, která ovšem přinesla s výjimkou bezdrátového nabíjení spíše marginální změny. Dnes jsme se však konečně dočkali a Apple přichází se zbrusu novými AirPods 3 nebo chcete-li AirPods 3. generace. Na první pohled nejvýraznější novinkou oproti předcházejícím generacím je design. Ten v podstatě kombinuje některé prvky designu AirPods 2. generace a AirPods Pro.

Samotné pouzdro je nyní v podstatě stejnoměrné jak na výšku tak na šířku a sluchátka mají výraznější zakřivení a kratší nožičky. I nadále pak na rozdíl od AirPods Pro nemají sluchátka žádné silikonové nástavce do uší. Nový design by měl jednak zaručit menší viditelnost při nošení, kvalitnější zvuk a také menší šanci na to, že si sluchátka omylem vyrazíte z uší. Apple mluví také o lepší míře držení v uších, což však zcela upřímně záleží spíše na tom, jak sednou vám osobně. Sluchátka mají kompletně přepracovaný vnitřní reproduktor a zvuk by měl být podle tvrzení Applu výrazně kvalitnější. Podporují také adaptivní EQ, tedy ekvalizér, který automaticky upravuje kvalitu hudby tak, aby zněla co nejlépe v dané situaci.

Další novinkou je o dvacet procent větší výdrž baterie a to jak v případě samotných sluchátek, tak i v případě nabíjecího pouzdra. Nově dokáží sluchátka přehrávat hudbu 6 hodin a nabít je na hodinu poslechu trvá jen 5 minut. Nabíjecí pouzdro pak dokáže sluchátka nabít celkově až na 30 hodin provozu, během kterých si vystačíte bez nabíječky. Nabíjení je stále možné jak přes Lightning, tak i přes bezdrátový standard QI a AirPods jsou nově k dispozici pouze ve verzi s bezdrátovým nabíjením. Navíc nově podporují také MagSafe nabíječku. Nově jsou sluchátka také voděodolná. Jedná se však o zcela základní voděodolnost proti potu a lehkému dešti.

Nově osadil Apple AirPods čipem H2, který slouží k ještě lepšímu, rychlejšímu a stabilnějšímu připojení k iPhone, Macu, iPadu nebo dalším zařízením. Sluchátka se opět připojují pomocí standardu Bluetooth. Čip H2 by měl navíc pomoci s ještě pokročilejším rozpoznáním připojených zařízení a k ještě rychlejšímu a dokonalejšímu přepínání mezi poslechem zvuků z jednotlivých zařízení. Jedná se o funkci, která je dostupná již dnes, ovšem H2 ji posouvá na dokonalější úroveň. Jakmile navíc připojíte sluchátka k jednomu zařízení, připojí se automaticky ke všem zařízením, které máte pod svým Apple ID a následně mezi nimi stačí jednoduše přepínat.

Co se samotného zvuku týká, nabízí AirPods 3 o něco lepší zvuk, který však ani samotný Apple neoznačuje za něco převratného. Zvuk tedy opravdu bude lepší, ovšem o kolik to zjistíme až na vlastní uši. zlepšení by se měly dočkat zejména basy a nízké tóny. Nově nabízí AirPods po vzoru AirPods Pro a AirPods Max také Spatial Audio, což je funkce, díky které slyšíte zvuk přicházet z toho směru, kde je umístěno zařízení, jenž jej produkuje. V závislosti na tom, jak se pohybujete a jak otáčíte hlavu, vychází zvuk stále ze stejného místa. To znamená, že pokud pustíte něco na iPhone a budete se na něj dívat, bude zvuk slyšet zepředu. Jakmile otočíte hlavu do prava, budete zvuk slyšet z levé strany a tak dále. Bohužel funkce jako je propustnost zvuku nebo zlumení okolního ruchu je i nadále výsadou AirPods Pro a AirPods Max.

AirPods 3 cena

Cena AirPods 3 je 179€, tedy při aktuálním kurzu 4555 Kč, ovšem to je jen cena při přepočtu a v ČR se bude mírně lišit. Nově je k dispozici pouze jedna verze sluchátek s podporou bezdrátového nabíjení a tedy i jedna cena. Předchozí, do dnes prodávané AirPods 2. generace se oficiálně na webu Applu prodávali za 4790Kč ve verzi s klasickým pouzdrem (159$) a za 5790Kč ve verzi s podporou bezdrátového nabíjení (199$). Nyní se druhá generace prodává za 129$, tedy v přepočtu za 3250Kč (oficiální české ceny ještě nejsou k dispozici).

AirPods 3 datum prodeje

Sluchátka AirPods 3 se začínají prodávat v pátek 22. 10. 2021 s tím, že předobjednávky je možné u prodejců dělat již nyní.

