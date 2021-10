Proč by mohla být největším problémem Apple AirPods 3 jejich cena

Když Apple v pondělí na své druhé podzimní Keynote světu představil novou generaci sluchátek AirPods, prakticky nikoho jí nepřekvapil. S trochou nadsázky by se totiž dalo říci, že představením jen oficiálně potvrdil to, co kolovalo po internetu již dlouhé měsíce. Zatímco nad designem či technickými specifikacemi tedy otazníky nevisely, v případě ceny se jednalo o zcela jinou písničku. A jak se nyní zdá, možná se bude jednat o pro Apple písničku skutečně smutnou.

Cena 4990 Kč, kterou Apple u nových AirPods 3. generace nastavil, se může zdát na první pohled opravdu dobrá. Přeci jen přináší sluchátka oproti AirPods 2. generace pár zajímavých upgradů ať už ve formě designu, výdrže, odolnosti proti vodě a potu či třeba lepšího zvuku. Je ale potřeba se na ně podívat trochu obšírněji a především pak v kontextu se zbytkem produktové nabídky Applu. Pod AirPods 3 naleznete za zhruba 3500 Kč AirPods 2. generace, za zhruba 7300 Kč pak Apple prodává AirPods Pro. Zatímco v prvním případě se až o tak velký cenový rozdíl nejedná, což hraje AirPods 3 svým způsobem do karet, protože si uživatelé za kvalitu rádi připlatí, ve druhém je už cenový rozdíl značný a o připlacení se 2300 Kč za řadu Pro moc smysl dávat nemusí. Je tu ale jedno obrovské ale.

Fotogalerie AirPods 3 generace 1 AirPods 3 generace 2 AirPods 3 generace 3 AirPods 3 generace 4 Vstoupit do galerie

Za 7300 Kč prodává totiž AirPods Pro de facto jen Apple. Pokud tedy chcete tato sluchátka sehnat levněji, není to absolutně žádný problém a to nejen u “garážistů”, tedy malých neznámých obchůdků, ale ani u ověřených velkých prodejců typu Mobil Pohotovost či Alza. Například na Mobil Pohotovosti nyní AirPods Pro seženete za 5489 Kč – tedy jen o 499 Kč dráž než kolik si Apple účtuje za AirPods 3. generace. Z hlediska funkcí jsou přitom Pro o poznání zajímavější, jelikož nabízí aktivní potlačení okolního hluku či režim propustnosti a to konkrétně díky silikonovým špuntům, jimiž AirPods 3 nedisponují. Jasně, někomu nemusí sedět špunty a v tom případě nemá moc nad čím uvažovat, ale pokud se špunty problém nemáte, zřejmě není moc důvod nepřiplatit si 500 Kč za lepší AirPods Pro. Jejich jediný neduh oproti AirPods 3 je totiž horší výdrž, kterou však ve výsledku jen stěží poznáte, protože x hodin v kuse hudbu poslouchat asi nebudete a hovory jakbysmet.

Velmi podobný scénář pak pravděpodobně můžeme očekávat i u AirPods 2. generace. Ty Apple nyní prodává za výše zmíněné 3500 Kč, což je však cena, za kterou byla sluchátka k dostání u ověřených prodejců již dříve. Očekáváme proto, že již v brzké době právě tito prodejci cenu AirPods 2 srazí ještě níž a tím pádem bude možné tato sluchátka sehnat dejme tomu za 3000 Kč či s trochou štěstí i méně. A rozdíl 2000 Kč a více už člověk přeci jen pocítí a donutí jej zamyslet se nad tím, zda pro něj vlastně mají AirPods 3 tak velkou přidanou hodnotu oproti AirPods 2 či nikoliv. Přitom Applu stačilo tak málo a mohl zajistit AirPodům 3 skvělé prodeje. Stačilo vyřadit z pultů obchodů AirPods 2 a AirPods 3 prodávat za cenu kolem 4000 Kč, při které už by si uživatelé připlacení si za Pro řadu zcela určitě více rozmysleli.

Vzhledem k cenové politice Applu u jeho sluchátek bude extrémně zajímavé sledovat, jak se jim bude v prodejích vést a zda naváží na úspěchy svých předchůdců. Už nyní se ale objevují z řad veřejností i odborníků hlasy, které jejich úspěch právě kvůli zvláštní cenové politice svým způsobem zpochybňují.

AirPods 3 si můžete předobjednat zde