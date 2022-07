Nechodí notifikace z Messengeru na Apple Watch: 5 tipů, jak problém vyřešit

Přichází vám upozornění z Messengeru jen z některých konverzací? V případě, že ano, tak je velmi pravděpodobné, že se vám v konkrétní konverzaci, ze které zprávy nechodí, podařilo aktivovat ztišení upozornění. Pro vypnutí přejděte na iPhonu v Messengeru do konkrétní konverzace, klepněte nahoře na jméno dotyčného a přejděte do Upozornění a zvuky, kde deaktivujte Ztišit upozornění. Také si zkontrolujte, zdali nemáte aktivní režim Nerušit v Messengeru, a to klepnutím na váš profil vlevo nahoře → Upozornění a zvuky.

Nechodí vám z aplikace Messenger žádná upozornění, a to ani zpožděně či jakkoliv jinak? Pokud ano, tak je ještě nutné zkontrolovat, zdali máte upozornění z této aplikace povolená v systému. Osobně se mi již nejednou stalo, že jsem u některých aplikací měl oznámení z nějakého důvodu zakázána, takže nechodila – dost možná je tohle váš případ. Přejděte tedy na iPhonu do Nastavení → Oznámení , kde níže v seznamu rozklikněte Messenger a zkontrolujte, zdali máte upozornění zapnutá.

Přeinstalujte Messenger

Jestliže vám nepomohl ani jeden z výše uvedených tipů, tak ještě můžete vyzkoušet poslední možnost, a to přeinstalaci aplikace Messenger. Ve většině případech stačí provést odinstalování na iPhonu, kde se tedy přesuňte na domovskou obrazovku, podržte na aplikaci Messenger prst, a poté z menu vyberte Odstranit aplikaci, což následně potvrďte klepnutím na Smazat aplikaci. Následně přejděte do App Store a Messenger znova nainstalujte. Tuto aplikaci je možné smazat i z Apple Watch, a to přejitím do Watch na iPhonu, kde sjeďte dolů, rozklikněte Messenger a proveďte odinstalování, popřípadě lze samozřejmě odstranění provést i přímo na jablečných hodinkách.