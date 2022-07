Únik fotky krytů iPhonů 14 (Pro) odhaluje obří velikostní rozdíly mezi jejich foťáky

S blížícím se představením nové generace iPhonů se začíná naplno rozjíždět i výroba příslušenství pro ně. Právě díky tomu si tak můžeme o chystaných novinkách udělat velmi slušný obrázek již nyní, jelikož výrobci příslušenství disponují zpravidla velmi přesnými detaily o iPhonech jako takových, aby si mohli právě výrobu příslušenství před jejich představením dovolit. Jakákoliv chyba v rozměrech a tak podobně by totiž jejich produkty zcela vyšachovala a oni by tak přišli o peníze. Co tedy nová fotka krytů pro iPhony 14 Pro odhaluje?

Snímek, který si můžete prohlédnout na prvním místě v galerii pod tímto odstavcem, zachycuje čtveřici krytů pro všechny letošní iPhony – tedy 6,1” iPhone 14, 6,7” iPhone 14 Max, 6,1” iPhone 14 Pro a 6,7” iPhone 14 Pro Max. Suverénně nejviditelnějším rozdílem je rozměr jejich fotomodulu, Zatímco modely 14 a 14 Max mají fotomoduly ve velikosti iPhonů 13, byť možná s nepatrně větším otvorem pro objektiv, což však může být způsobeno typově trochu jiným (méně vystouplým) fotomodulem, iPhony 14 Pro a 14 Pro Max opět povyrostly. Foťák na jejich zádech se tak stane ještě výraznější dominantou, než tomu bylo doposud, což velmi pravděpodobně mnoho jablíčkářů jako již tradičně zkritizuje. Kryty rovněž potvrzují to, že ani letos se levnější iPhony nedočkají LiDARu, o čemž se přitom v minulosti poměrně živě spekulovalo.

Novou generaci iPhonů odhalí Apple v průběhu letošního září, velmi pravděpodobně pak hned na jeho začátku. Do prodeje pak minimálně některé modely velmi pravděpodobně vstoupí ke konci téhož měsíce s tím, že iPhone 14 Max se zřejmě kvůli problémům s výrobou mírně opozdí. Bohužel, vzhledem ke současné situaci ve světě se navíc musí počítat s tím, že cenovka novinek oproti předešlým letům povyskočí, byť je zatím otázkou, jak moc.