Ubisoft představil další mobilní hru ze světa The Division

Před více než rokem jsme se od francouzského Ubisoftu dozvěděli, že v budoucnosti má na iOS zamířit mobilní verze jedné z nejpopulárnějších stříleček současnosti, The Division dle předloh spisovatele Toma Clancyho. Oznámený Tom Clancy’s The Division: Heartland je stále ve vývoji, vydavatelé však nelení a namísto toho, aby se soustředili na již odhalený titul, svou nabídku rozšiřují. Ve středu tak došlo k oznámení dalšího mobilního spin-offu ze série. Tom Clancy’s The Division: Resurgence nabídne podle samotného vydavatele tříáčkovou pecku v otevřeném městském prostředí. Příběh hry se bude soustředit na první vlnu amerických speciálních agentů, události známé z prvních dvou dílů série. Přinese na ně ovšem zcela nový pohled.

Úspěšný příběh The Divison začal v roce 2016 vydáním prvního dílu. Svět, ve kterém se agenti národní bezpečnosti snaží znovu ustavit pořádek v pandemií rozděleném New York City. Druhý díl se přesunul do Washingtonu D.C. Oficiální zpráva nesděluje, jaké studio na Resurgence pracuje, původní vývojáři z Massive mají však v současnosti plné ruce práce s multiplayerovou střílečkou ze světa Avatara a zatím blíže nespecifikovanou hrou ze Star Wars vesmíru. Ať už se vývoje chopil kdokoliv, v Resurgence se všichni fanoušci série mají dočkat plnohodnotného převodu značky na mobilní zařízení. Kdy se však dočkají, to zatím také nevíme.