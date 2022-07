EU do měsíce rozhodne, zda bude v EU i nadále fungovat Instagram a Facebook

Poté co Irský regulační úřad rozhodl, že Facebook a Instagram nemohou sdílet data Evropských uživatelů s USA, hrozí že bude muset Meta tyto služby v Evropě vypnout. O osudu jedněch z nejoblíbenějších sociálních sítích nyní budou rozhodovat regulační orgány EU. Pokud se ztotožní se stanoviskem Irského regulačního úřadu, dojde podle serveru The Independent k vypnutí Instagramu a Facebooku pro uživatele z EU. Meta rozhodnutí Irského regulačního úřadu pro ochranu osobních údajů potvrdila, ale na další dotazy s ním spojené zatím společnost nereagovala.

Jediná informace od mluvčího Meta provozující Facebook a Instagram zazněla pro zpravodajskou agenturu Politico, kde zaznělo následující: „Návrh rozhodnutí podlého průzkumu evropských úřadů pro ochranu osobních údajů a týká se konfliktu práva EU a USA, který se aktuálně řeší. Vítáme dohodu mezi EU a USA o novém právním rámci, který umožní pokračující přenos dat přes hranice a očekáváme, že nám tato právní úprava umožní udržet rodiny, komunity a ekonomiku spojenou napříč kontinenty.“

Pro společnost Meta by nutnost vypnout Instagram a Facebook v Evropě měla poměrně fatální následky, protože více než 25 % všech uživatelů sociální sítě Instagram jsou právě uživatelé z Evropy, a i když by se nařízení týkalo pouze EU, i tak je to drtivá většina z těchto 25 %. Irská komise pro ochranu osobních údajů již o zablokování přenosu dat mezi USA a EU rozhodla, ovšem vzhledem k tomu, že by se měl zákaz týkat celé EU, je nyní na Evropském regulační úřadu pro ochranu soukromí, aby se k stanovisku Irské komise vyjádřil. Rozhodnutí EU by mělo padnout během následujícího měsíce.

Příkaz k zablokování od irské komise pro ochranu osobních údajů byl zaslán dalším evropským regulátorům ochrany soukromí, kteří se k rozhodnutí vyjádří během příštího měsíce. Aktuální situace je v podstatě vyvrcholením soudních tahanic mezi Evropskými aktivisty pro ochranu soukromí a americkými technologickými společnostmi. V roce 2020 Evropský soudní dvůr zrušil dohodu mezi EU a USA o předávání dat s názvem Privacy Shield, což vyústilo k řadě soudních sporů.

V březnu letošního roku vydala k aktuální situaci své vyjádření přímo společnost Meta, která napsala následující: „Pokud nebude přijat nový rámec pro transatlantický přenos dat a nebudeme schopni nadále spoléhat na SCC nebo jiné alternativní způsoby přenosu dat z Evropy do USA, pravděpodobně nebudeme mít možnost nabízet řadu našich nejvýznamnějších produktů a služeb včetně Instagramu a Facebooku v Evropě.