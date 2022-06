Unikly budoucí plány Facebooku a Messengeru

Není žádným tajemstvím, že se Meta snaží své sociální sítě a služby v čele s Facebookem či Messengerem neustále inovovat a jak se zdá, v žádném případě s tím nehodlá v brzké době skončit. Na světlo světa se totiž dostaly nyní díky portálu The Verge plány, které by Meta právě u Facebooku a Instagramu uskutečnila, aby je udržela v drsné konkurenci dnešního moderního světa v popředí.

Z uniklých dokumentů vyplývá, že Meta spatřuje obrovskou hrozbu v sociální síti TikTok, která je zaměřena na sdílení krátkých videí. Právě TikTokem se tedy chce v dohledné době i inspirovat a to konkrétně tak, že začlení co možná nejvíce videí z Reels právě do své aplikace Facebook. Ty se mají začít zobrazovat ve velkém jak ve feedu, tak třeba i v nabídce Facebook a Instagram Stories. Pokud se podaří těmito videi prorazit, bude to pro Facebook znamenat strmý nárůst popularity, který by potřeboval jako sůl. V opačném případě ale riskuje i dle jeho interního průzkumu další odliv uživatelů, jelikož ti nemusí jeho nový koncept vůbec pochopit.

Co se pak týče Messengeru, poté, co se jej v minulosti Meta rozhodla oddělit od Facebooku, se nyní počítá s jeho návratem nebo chcete-li opětovnou integrací do něj. Z uživatelského hlediska se nicméně nebude jednat o žádnou větší změnu, jelikož bude vše fungovat víceméně tak, jak jsme zvyklí – tedy pokud se Meta nerozhodne své plány ještě přeměnit a z Messengeru neudělá v kombinaci s Facebookem nějaký větší propletenec.