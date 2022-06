Zuckerberg nechce, abyste věděli, že používá MacBook. Moc mu to ale nejde

Vztahy mezi Applem a Metou (dřívějším Facebookem) jsou dlouhodobě velmi napjaté a nezdá se, že by tomu mělo být v brzké době jinak. Ostatně, ono napětí vzniklo kvůli snaze Applu co nejvíce zamezit sledování jeho uživatelů na internetu, což je v přímém rozporu s politikou Facebooku, který právě díky sledování lidí a následnému cílení reklam dle jejich zájmů vydělává nemalé peníze. Asi se proto nebudete divit, že je v Metě slovo “Apple” svým způsobem považováno za sprosté a totéž v bledě modrém nejspíš platí i v Applu. Tedy alespoň “na oko”.

Před pár dny zveřejnil Mark Zuckerberg na svém facebookovém profilu poměrně zajímavou fotku, na které je zachycen v obklopení jídla z McDonald’s při práci na počítači. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak zajímavého, jelikož podobně pracuje mnoho lidí, kdyby ovšem Zuckerberg neseděl u laptopu s víkem nápadně připomínajícím to, které využívá Apple u MacBooků. Kvůli napjatému vztahu mezi oběma společnosti se však zřejmě Meta rozhodla, že ukázat na svých propagačních materiálech logo Applu není rozumné a tak se jej jednoduše rozhodla z MacBooku odstranit. Zuckerberg tak sedí před neobrandovaným MacBookem, který je však díky svému nezaměnitelnému tělo snadno rozeznatelný, což je ve výsledku snad ještě komičtější, než kdyby se na fotce ukázalo přímo logo Applu. Meta má tedy do budoucna v tomto směru rozhodně co zlepšovat, jelikož v opačném případě bude lidem k smíchu ještě víc.