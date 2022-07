5 tipů pro zrychlení iPhonu s iOS 16 beta

Apple zhruba před měsícem na WWDC22 představil zbrusu nové operační systémy, konkrétně iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Tyto operační systémy jsou aktuálně k dispozici pro testování všem vývojářům a testerům, a to v rámci beta verzí. Existuje však mnoho uživatelů, kteří si iOS 16 předběžně nainstalovali již nyní, jelikož se nemohou dočkat vydání veřejných verzí na konci roku. Pokud mezi ně patříte, tak jste se dost možná setkali s určitými chybami a bugy, které Apple aktivně řeší. Někteří uživatelé si však stěžují na snížení výkonu, s čímž je samozřejmě při využívání beta verzí nutné počítat. I přesto ale existuje několik způsobů, pomocí kterých lze iPhone s iOS 16 zrychlit – a v tomto článku se podíváme na 5 z nich. Mohlo by vás zajímat Stáhněte si všechny tapety z iOS 16 už nyní iPhone Pavel Jelič Před 22 hod.

Omezení zobrazování animací a efektů Se zrychlením iOS 16 vám může pomoci omezení zobrazování animací a efektů, které jsou viditelné snad úplně všude. K vykreslení těchto animací a efektů je zapotřebí určitý výpočetní výkon, který však při využívání iPhonu můžete být využit jiným způsobem. To se negativně projevuje hlavně na starších zařízeních. Naštěstí je možné animace i efekty v rámci iOS omezit. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb, kde aktivujte pomocí přepínače funkci Omezit pohyb. Následně můžete také aktivovat funkci Preferovat prolínání. Fotogalerie zrychleni_ios14_9 zrychleni_ios14_10 zrychleni_ios14_11 zrychleni_ios14_12 Vstoupit do galerie

Redukce efektu průhlednosti Kromě animací a efektů si můžete v iOS všimnout na různých místech také průhlednosti. I k jejímu vykreslení je nutné využít výkon hardwaru, který by systém jinak mohl použít kdekoliv jinde – svým způsobem je totiž nutné vykreslit popředí a pozadí najednou. Opět se tohle může negativně projevit hlavně u starších zařízení. Naštěstí lze i průhlednost deaktivovat. Stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu, kde pomocí přepínače aktivujte Snížení průhlednosti. Fotogalerie #2 zrychleni_ios14_9 zrychleni_ios14_13 zrychleni_ios14_14 zrychleni_ios14_15 +2 fotky zrychleni_ios14_16 Vstoupit do galerie

Vypnutí aktualizací na pozadí Některé aplikace mohou pracovat na pozadí a aktualizovat svůj obsah. V praxi to funguje například u sociálních sítí tak, že díky aktualizací na pozadí se vám po přechodu do aplikace zobrazí vždy aktuální obsah a nemusíte čekat na jeho načtení. Práce na pozadí však samozřejmě využívá určitý výkon, což může způsobit zpomalení zařízení. Pokud vám tedy nebude vadit si na zobrazení nejnovějšího obsahu vždy pár sekund počkat, tak můžete aktualizace na pozadí deaktivovat. Stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace na pozadí, kde je možné provést úplnou deaktivaci, anebo jen u určitých aplikací. Fotogalerie #3 zrychleni_ios14_1 zrychleni_ios14_2 zrychleni_ios14_3 zrychleni_ios14_4 +3 fotky zrychleni_ios14_6 zrychleni_ios14_5 Vstoupit do galerie

Deaktivace stahování aktualizací Pokud se chcete při využívání iPhonu cítit v co možná největším bezpečí, tak je nutné, abyste pravidelně aktualizovali, a to jak systém iOS, tak aplikace. Systém se čas od času snaží aktualizace vyhledávat na pozadí, což však může způsobit pokles výkonu pro běžné používání zařízení. Dobrou zprávou je, že automatické stahování aktualizací iOS i aplikací lze jednoduše vypnout. V prvním případě přejděte pro deaktivaci do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatická aktualizace, ve druhém případě pak stačí přejít do Nastavení → App Store, kde v kategorii Automatická stahování vypněte Aktualizace aplikací. Deaktivace stahování aktualizací iOS automaticke_aktualizace_ios_off2 automaticke_aktualizace_ios_off3 automaticke_aktualizace_ios_off4 automaticke_aktualizace_ios_off5 +2 fotky automaticke_aktualizace_ios_off1 Vstoupit do galerie Deaktivace stahování aktualizací aplikací zrychleni_ios14_17 zrychleni_ios14_18 zrychleni_ios14_19 Vstoupit do galerie