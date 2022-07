Nové verze operačních systémů představil Apple na letošní konferenci WWDC22, která se konala tradičně na začátku června. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9. Všechny tyto operační systémy jsou aktuálně k dispozici pro testování všem vývojářům a testerům s tím, že jsou vydány již třetí beta verze. S příchodem iOS 16 jsme se dočkali jedné hlavní novinky – přepracované zamknuté obrazovky. Kromě toho, že si na ní můžeme změnit styl hodin a přidat widgety, tak přišlo také nespočet nových tapet, z nichž některé jsou dynamické a „propojené“ s domovskou obrazovkou.

Stáhněte si všechny tapety z iOS 16 už nyní

Výše zmíněné tapety jsou opravdu nádherné a rozdělené do několika kategorií – několik z nich si můžete prohlédnout níže. Konkrétně je řeč o kategoriích astronomie, počasí, bubliny, proužky, Pride a Unity, k nim pak ještě ve třetí beta verzi přibyla přepracovaní tapeta s rybami, která byla ikonická pro první iPhone. Jak jsem ale zmínil, všechny tyto tapety jsou exkluzivně k dispozici v iOS 16 a ve starších verzích tohoto systému je nativně jednoduše nenajdete. Dobrou zprávou ale je, že stejně jako kdykoliv jindy vám i nyní veškeré nové tapety poskytneme ke stažení. Takže pokud se vám nechce na vydání iOS 16 čekat, tak stačí klepnout na odkaz níže. Ten vás nasměruje na Google Disk, kde jsou veškeré tapety rozdělené do kategorií. Stačí si je tedy stáhnout a nastavit. Pokud nevíte, jak na to, tak postup najdete v dalším odstavci.

Všechny tapety z iOS 16 stáhnete zde

Nastavení tapety na iPhonu a iPadu