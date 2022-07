7 hlavních novinek z iOS 16 Beta 3

Apple včera v podvečer vypustil do světa třetí beta verze nových operačních systémů, které odhalil na letošní úvodní Keynote WWDC. A jelikož jsme stále de facto na začátku testování, není žádným překvapením, že (nejen) v nové betě iOS 16 toho je přidáno relativně dost. Pojďme se tedy společně podívat na 7 nejzajímavějších novinek, které do bety dorazily. Mohlo by vás zajímat 5 nových funkcí v Safari z iOS 16, které by vám neměly uniknout Jablíčkář Před 5 hod.

iCloud Shared Photo Library Po červnovém oznámení byla do 3. bety iOS 16 přidána podpory novinky iCloud Shared Photo Library nebo chcete-li Knihovny sdílených fotografií na iCloudu. Jedná se ve své podstatě o vylepšené sdílení fotografií s vašimi rodinnými příslušníky s lepší správou fotek vložených do knihovny. Ty lze různě mazat, přidávat, editovat a tak podobně. Sdílení snímků bude tedy ještě jednodušší než je tomu nyní, což je rozhodně skvělá zpráva.

Režim uzamčení Další novinkou je zpřístupnění včera oznámeného Režimu uzamčení nebo chcete-li Lockdown mode. Více informací o této novince si můžete přečíst zde, avšak ve zkratce se dá říci to, že se bude jednat o režim de facto zcela eliminující jakékoliv možnosti hacknutí iPhonu sofistikovanými nástroji od společností, které se tím zabývají. Vzhledem k tomu tak asi nepřekvapí, že je novinka určena primárně pro politiky, novináře, státní úředníky či obecně uživatele, kteří se mohou stát cílem podobných útoků. Zaktivovatelná bude nicméně novinka na jakémkoliv iPhonu, takže pokud trpíte paranoiou, že po vás celý svět "jde", budete mít k dispozici další nástroj, jak se proti tomu bránit. Poměrně zajímavé je nicméně to, že přípravy na Lockdown mode započal Apple již v první betě iOS 16, ale nikdo si jich nevšiml, až do včerejška.

Nové typy písma pro uzamčené obrazovku Zamykací obrazovku si s příchodem 3. bety iOS 16 půjde přizpůsobit lépe než kdykoliv předtím. Apple totiž přidal další možnosti písma, díky čemuž si tak lze lépe její design přizpůsobit. K dispozici je mimochodem konečně třeba i písmo, které Apple využívá nyní a které doposud poměrně překvapivě chybělo. S ohledem na navyšování počtu písem pro účely lepšího přizpůsobení se dá navíc očekávat, že Apple do vydání finální verze iOS 16 ještě pěkných pár kousků přidá, aby své uživatele co nejvíce novinkou potěšil.

Bezpečnostní opatření u widgetu kalendáře na uzamčené obrazovce Jedním z nejužitečnějších widgetů pro uzamčenou obrazovku iOS 16 je bezesporu kalendář, který vám bez nutnosti odemknout iPhone zobrazí vše důležité, co vás čeká a co v něm máte zaneseno. Pokud však nechcete, aby byly vaše záznamy na Lock Screenu viditelné, lze nově nastavit to, že budou až do odemčení (tedy ověření uživatele přes Face ID) skryty a objeví se až po autentizaci obličejem, jako je tomu třeba u notifikací a tak podobně. Jedná se ale samozřejmě o nastavitelnou volbu.

Chytřejší tapeta Země Jednou z nejpůsobivějších tapet v novém iOS 16 je bezesporu interaktivní Země, která se po odemčení telefonu například odsune dozadu, ukáže vám na sobě vaší polohu a tak podobně. O to víc uživatele mrzelo, že si dosud Země příliš nerozuměla s widgety, které jak ji, tak sebe navzájem evidentně kvůli nedomyšlenému nasazení překrývali. Nová beta však tento problém řeší větším rozpohybování a rozložením uzamknuté obrazovky, takže je na ní nyní vše dokonale čitelné.