Apple nečekaně oznámil další novinku pro iOS 16! Budete z ní nadšeni

Nestává se příliš často, že by si Apple jen pár týdnů po představení nového systému usmyslel odhalení další novinky pro něj. Přesto se tak však před pár minutami stalo a co víc – jedná se o novinku s potenciálem pozitivně měnit lidské životy. Řeč je konkrétně o zbrusu novém režimu uzamčení nebo chcete-li Lockdown Mode, který dle slov Applu přinese na iPhony s iOS 16 doslova extrémní úroveň zabezpečení.

Nový režim vytvořil Apple dle svých slov pro skupinu uživatelů, která se cítí být ohrožena či je přímo v ohrožení vysoce sofistikovanými hackerskými útoky od soukromých společností, které se vývojem nástrojů schopných hacknout iPhony zabývají. Jedná se tedy například o politiky, novináře, vysoce postavené státní zaměstnance, novináře a tak podobně. Režim bude nicméně aktivovatelný kýmkoliv a to přímo přes nastavení iPhonu. A nejen toho, k dispozici bude i na iPadech s iPadOS 16 a Macích s macOS Ventura. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že po aktivaci bude využívání Apple produktů výrazně méně komfortní. S extrémním zabezpečením jde totiž ruku v ruce i deaktivace některých funkcí, aplikací či webových stránek. Při spuštění režimu uzamčení budou konkrétně spuštěny tyto mechanismy:

V aplikaci Zprávy bude blokována většina typů příloh zpráv kromě obrázků a některé další funkce jako jsou náhledy obrázků nebudou k dispozici

Příchozí hovory FaceTime od lidí, kterým jste předtím přes FaceTime nevolali, budou blokovány. Totéž platí i pro příchozí pozvánky do jiných služeb Applu od lidí, které jste vy předtím nekontaktovali

Některé webové technologie a funkce procházení včetně kompilace JavScriptu just-in-time budou zakázány, pokud uživatel ručně webovou stránku neautorizuje. Tato ochrana se vztahuje jak na Safari, tak i na všechny ostatní weby využívající WebKit na iPhonu, iPadu a Macu.

Sdílená fotoalba budou odstraněna z aplikace Fotky a pozvánky do nových sdílených alb budou blokovány.

Konfigurační profily nepůjde nainstalovat a zařízení nebude možné zaregistrovat do správy mobilních zařízení (MDM)

Apple se dále nechal slyšet, že omezení bude do režimu uzamčení přibývat s ohledem na to, jak se mu bude dařit celá novinka vyvíjet a “zrobustňovat”. Dá se nicméně očekávat, že postupem času se z ní stane naprosto extrémní pancíř a to už kvůli tomu, že jí již stihl zařadit do svého Bug Bounty Programu s tím, že za chyby točící se kolem tohoto režimu vyplatí až 2 miliony dolarů při jejich nahlášení, což je dvojnásobek toho, co vyplácel maximálně doposud. Pro vývojáře se tedy bude jednat o extrémně zajímavý způsob, jak si vydělat krásné peníze. Co se pak týče uvolnění novinky, Apple počítá s letošním podzimem, kdy vydá ostré verze všech nových systémů. Nový režim je pak již součástí dnes vydaných 3. bet.