Nejčastější podvody nejen na Instagramu a jak se jim bránit

Investice do krypta a NFT

Kryptoměny a NFT se stále ještě těší velké pozornosti. V současné době by se chvílemi mohlo dokonce zdát, že kdo nemá vlastní kryptoměnu nebo NFT, jako by nebyl. Na Instagramu můžete občas narazit na profily, které se například tváří jako motivační, a které vám jen tak mimochodem (a někdy zcela cíleně) sdělují, do jaké kryptoměny byste rozhodně měli investovat, nebo jaké NFT byste si měli koupit, abyste se po čase stali milionáři. Na investicích do kryptoměn a NFT samo o sobě není nic špatného, spíše než na Instagramové účty ale v tomto případě spoléhejte spíše na tradiční a osvědčené kanály a odborníky.