NFT: Co to je, jak doopravdy funguje a proč ho (ne)chtít?

NFT se v dnešní době řeší prakticky na každém rohu. Mnoho jedinců se snaží NFT koupit, prodat a jiným způsobem s ním obchodovat. Někteří z vás ale dost možná nemají ani nejmenší tušení o tom, co to NFT je, popřípadě jakým způsobem vlastně funguje. Pojďme se na to společně v tomto článku zjednodušeně podívat – skutečnost je totiž trošku jiná, než se na internetu může prezentovat.

Co je to NFT?

NFT je zkratka pro Non-Fungible Token, což lze přeložit jakožto nezaměnitelný token. To vám samozřejmě nic moc neřekne a o mnoho lépe systém pochopíte, když si přímo vysvětlíme, jak NFT fungují. S NFT se nejčastěji váže nějaký obraz, popřípadě třeba zvuk, video nebo cokoliv jiného. Mnoho jedinců si myslí, že když si nějaké NFT s uměním koupí, tak jej automaticky vlastní. To ale rozhodně není pravda, jelikož ve skutečnosti po koupi NFT nevlastníte prakticky vůbec nic. Nevlastníte autorská práva na umění, které se k NFT váže, tudíž umění jednoduše není vaše. Můžete pouze říct to, že jste si koupili jakési místo vedle obrazu, které vám dovoluje, jakožto jedinému, vedle něj stát.

Jednodušší vysvětlení

Nejlépe si NFT vysvětlíme na trošku jiném příkladu. Představte si, že máte databázi, která je omezená například na 1000 míst, tj. vleze se do ní jen tisíc jedinců s tím, že ke každému tomuto místu je pro jednodušší identifikaci kromě čísla v řadě připojeno nějaké unikátní umění. Dotyčný vlastník databáze se vám pokusí jedno místo v této databázi za nějakou částku prodat. Pokud se rozhodnete pro koupení, tak získáte místo v databázi, ke kterému se váže třeba digitální obraz. Tento obraz ale nevlastníte a nezískáte ani jeho autorská práva. I nadále tento obraz patří původnímu autorovi a vy vlastníte prakticky jen ono místo v databázi vedle obrazu, tudíž prakticky nic. Legálně můžete tedy říct jen to, že je k vašemu místu přiřazen konkrétní obraz či jiné umění.

Jakto, že není možné provést duplikáty NFT?

Veškerá data, která v digitálním světě existují, jsou pouze kombinací jedniček a nul. Pokud tyto jedničky a nuly vezmete a vytvoříte jejich kopii, tak získáte naprosto stejná data. To znamená, že obraz v digitální podobě, který je k vašemu místu přiřazen, můžete vzít a provést jeho kopii. Tohle je samozřejmě možné, ale opět je nutné se zamyslet nad tím, že vy nevlastníte žádný obraz, nýbrž pouze unikátní místo v databázi, ke kterému je tento obraz přiřazen. Tomuto místu, které vlastníte, se mimo jiné říká token, který nemůže být žádným způsobem zaměnitelný (non-fungible), tedy NFT. Tento token nemůže být žádným způsobem vytvořený znovu, nemůže být duplikován a není možné s tím provádět žádné podobné záležitosti. Jedná se o unikátní místo v databázi, které nikdo jiný nemůže dostat – samozřejmě pokud se nerozhodnete k prodeji, čímž místo předáte někomu jinému.

A jakým způsobem se může zabránit tomu, aby NFT (nezaměnitelný token) nemohl vzniknout znovu, když se opět jedná pouze o jedničky a nuly, které mohou být zkopírovány, čímž tedy mohou vzniknout stejná data? V tomto případě přichází na řadu tzv. blockchain, který se v naší databázi dá vysvětlit jakožto určitý hlídač (nejen) všech NFT. Blockchain sleduje naprosto každou koupi a prodej místa v databázi. Pokud se tedy vy nebo kdokoliv jiný rozhodne pro prodání svého místa v databázi, tedy k prodeji NFT, tak o tom blockchain automaticky ví a tuto informaci zpřístupní. Díky tomu není možné, aby jedno místo vlastnilo více jedinců.

Nikdo si nekoupí nic. Přidejte však k místu obraz a rázem se jedná o lepší nic

Co si budeme nalhávat, kdyby vám někdo za peníze nabídl místo v nějaké databázi, o které jste nikdy neslyšeli, tak byste se dotyčnému nejspíše vysmáli. Z jakého důvodu byste totiž měli kupovat nic – na místo si nemůžete sáhnout, nemůžete s ním nic dělat. Nikdo si nekoupí nic. Když ale k tomuto místu přidáte nějaké umění, tak rázem zájem stoupá. Pořád vlastníte to samé nic, ale už k tomuto ničemu máte přiřazené umění, které však není a nikdy nebude vaše. Je totiž lepší říct, že vlastníte místo vedle nějakého umění, než místo v databázi vyjádřené pořadovým číslem. Například přátelům tak můžete poslat kopii obrazu, u kterého „stojíte“, což je rozhodně zajímavější, než kdybyste řekli, že vlastníte 69. místo v pořadí nějaké databáze. Opět ale podotýkám – nemůžete říct, že nějaké umění, které se k vašemu místu váže, vlastníte.

K jednotlivým NFT se zpočátku přiřazovaly různé obrazy, které byly vytvořené přímo pro jeho potřeby. Postupně se však tyto obrazy začaly „krást“ z různých stránek, kde grafici poskytovali své umění. Krást však v tomto případě není tak úplně vhodné slovo, jelikož onen obraz nevlastníte, ale pouze na něho můžete ukázat a říct, že je přiřazen k vaší pozici – jedná se tak o pouhý identifikátor. Pouze lidé NFT prostě a jednoduše špatně pochopili, a proto uvádí, že nějaký obraz vlastní, i když jej ve skutečnosti rozhodně nevlastní. Mnoho umělců tak bylo nuceno svá díla z různých stránek stáhnout, jelikož se začaly objevovat na stránkách, kde se prodává NFT a jedinci, kteří si ho koupili, pak byli přesvědčeni o tom, že jim obraz patří. Lidé, kteří kupují NFT, si tedy ve skutečnosti kupují nic, ale vidina toho, že k určité pozici získáte nějaký obraz (který nevlastníte, což lidé neví), už je lákavá.

NFT = nesmírně riskantní investice a nelegální nástroj

Databázi vlastních NFT si může vytvořit prakticky každý – to už jste dost možná zjistili. NFT vám tak může prodat nějaká společnost, popřípadě kdokoliv jiný. Možná se ptáte, z jakého důvodu by vám vůbec společnost měla nějaké NFT prodávat? Odpověď zní jednoduše – získá totiž o peníze doslova za nic. Dejme tomu, že budu například společnost, která vyrábí boty, a rozhodnu se vytvořit NFT (místa v databázi), ke kterým jen přiřadím obrázky bot, které vyrábím. Tyto obrázky jsou moje, a pokud si koupíte NFT s tímto obrázkem, tak na něj pouze můžete ukázat a říct, že v databázi stojíte na místě, ke kterému je přiřazen tento konkrétní obrázek bot. Za tohle místo v databázi (nic) mi zaplatíte peníze, takže doslova získám finanční prostředky za prodej ničeho. A pokud se stane, že mi například tzv. „rupne v bedně“ a rozhodnu se mou databázi s NFT zrušit, tak s tím nic neuděláte. Prostě ji zruším a o vše přijdete.

Mnoho uživatelů vnímá NFT jakožto možnost pro určitou formu investice. To je samozřejmě naprosto normální, jelikož naprosto stejně je to i u Bitcoinu a dalších kryptoměn. Jedná se ale o nesmírně riskantní investici, u které není možné vůbec nic předvídat ani předpokládat. Je možné, že v jeden den bude mít vaše NFT cenu 10 centů a další den se cena vyšplhá na 10 milionů dolarů, popřípadě že další den už vaše NFT mít nebudete, jelikož o něj přijdete. Blockchain a všeobecně obchodování s NFT je navíc kompletně anonymní, takže se pro mnoho jedinců jedná a naprosto skvělý způsob pro tzv. „praní peněz“, což je zcela nelegální praktika, kterou NFT chtě nebo nechtě podporuje.

Závěr

NFT je tedy kupování ničeho. Žádný obraz či jiné umění při kupování NFT nezískáte. Nebudete mít právo říct, že tohle umění je vaše, nezískáte ani autorská práva konkrétního umění. Falešnou podobu dali NFT samotní lidé, kteří jej nesprávně pochopili a začali uvádět, že umění, které si s ním koupíte, je jen jedno na světě a patří jim – a takto to rozhodně není. Jenže tato informace se k lidem nedostane, a tak přichází na řadu klasické obchodování, kdy majitel NFT řekne, že prodává nějaký světově známý obraz. Tento obraz může díky blockchainu doopravdy vlastnit jen jeden člověk, tudíž vzniká unikátnost, za kterou si kupující zaplatí. Ve skutečnosti si ale koupí pouze jakési místo s tím, že může říct, že se k jeho místu váže nějaký obraz či jiné umění. Tím to ale končí. Investice do NFT je rozhodně nesmírně riskantní a to, čím NFT je, z něj nesprávně udělali samotní lidé.

Naprosto skvěle je NFT vysvětleno ve videu, které přikládám níže. Při psaní tohoto článku jsem vycházel především z tohoto videa, které je však v angličtině: