Žádost o zaměstnání Steva Jobse vydražena. Vedla si lépe papírová, nebo digitální verze?

Tento měsíc jsme vás na stránkách našeho magazínu informovali o jedné zajímavé probíhající aukci. Předmětem dražby zde byla žádost Steva Jobse o zaměstnání, která pocházela z roku 1973. To samo o sobě není nijak zvláštní. Nejrůznější dokumenty, které jsou nějakým způsobem spojené se společností Apple nebo s jejími zakladateli, jsou vděčnými předměty všech možných aukcí, a tato konkrétní žádost byla dražena již poněkolikáté. Zajímavé ale bylo to, že kromě tradiční „papírové“ verze této žádosti putovala do aukce i její digitální NFT verze.

Fotogalerie Steve Jobs aukce 3 Steve Jobs aukce 2 Steve Jobs aukce 1 stevejobsquestionnaire Vstoupit do galerie

Pokud nepočítáme zmíněnou aukci z minulého týdne, podařilo se naposledy Jobsovu žádost o zaměstnání vydražit za více než 200 tisíc dolarů, a to letos v březnu. Tentokrát šla ale kromě tradiční verze do dražby také NFT verze tohoto dokumentu. Cílem této zdvojené aukce bylo kromě jiného také zjistit, která z obou verzí bude v dražbě nakonec úspěšnější. Aukce skončila včera, tedy 28. července. Pokud jste tipovali, že lépe si povede papírový dokument, můžete si pogratulovat: fyzickou verzi žádosti Steva Jobse o zaměstnání se podařilo vydražit za rekordních 343 tisíc dolarů, zatímco její NFT verze se vydražila za 12 ETH, což v přepočtu činí zhruba 27,5 tisíce dolaru.

Z tohoto výsledku nicméně nelze se stoprocentní jistotou určit, co bylo příčinou dosažení této ceny, a nelze odhadnout ani to, jak si NFT dokumenty a jiná díla tohoto formátu povedou v aukcích do budoucna. Vysoká cena, za jakou se vydražila papírová verze, ale svědčí o tom, že zájem o společnost Apple, o její historii a o vše, co se je s ní nebo s osobou Steva Jobse spojené, je stále velký, ne-li větší než dříve. Pořadatelem zmíněné aukce byl Olly Joshi. Ten chtěl zvýšit zájem veřejnosti o NFT dokumenty, ale také zjistit, jak se veřejnost k tomuto formátu staví.