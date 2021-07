Žádost o zaměstnání Steva Jobse putuje opět do aukce, tentokrát má ale jednu zvláštnost

Nejrůznější předměty, které jsou jakýmkoliv způsobem spojené se společností Apple nebo se Stevem Jobsem, se na různých dražbách těší vždy velké popularitě. Za opravdu vysoké částky se draží zejména různé dokumenty, které jsou opatřené originálními podpisy některého ze zakladatelů Applu. Jedním z těchto dokumentů je například Jobsova žádost o zaměstnání, která se v minulosti ocitla v nejrůznějších aukcích již několikrát.

Fotogalerie Steve Jobs aukce 1 Steve Jobs aukce 2 Steve Jobs aukce 3 Vstoupit do galerie

Zmíněná žádost pochází z roku 1973, a naposledy se dražila loni v březnu za více než 200 tisíc dolarů. Nyní jde tento podepsaný dokument opět do aukce, tentokrát se ale od předchozích dražeb liší. Kromě tradičního fyzického „papírového“ dokumentu totiž putuje do dražby také jeho NFT verze. K zahájení dražby došlo již v průběhu tohoto týdne, na oba dokumenty se můžete podívat online. Provozovatelem aukce je Olly Joshi, který chce tímto způsobem poukázat na rozdílnost ve vnímání hodnot. Olly Joshy chce v rámci svého projektu „Physical Vs. Digital“ zjistit, zda lidé odlišně vnímají hodnotu papírového dokumentu a jeho digitální podoby.

NFT verze není jen pouhým skenem originálního dokumentu. Zkratka NFT znamená „non-fungible token“. Jedná se o speciální druh dokumentů, uměleckých děl a podobného obsahu, který je opatřen speciálním unikátním kódem se zápisem do blockchainu, takže zůstává vždy zachován údaj o původním majiteli. Popularita obsahu v NFT formátu pomalu ale jistě stoupá, a dokonce vznikají i burzy, na kterých se obchoduje s digitálním uměním v této podobě. Průběh aukce můžete sledovat na tomto webu, kde je možné se také zapojit do hlasování o hodnotě papírové a NFT verze dokumentu.