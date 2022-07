Mark Gurman: Apple pracuje na profesionálním iMacu s čipem M3

Podle Marka Gurmana z Bloombergu, pracuje Apple i přes to, že v letošním roce představil Mac studio, na zcela nové generaci iMac Pro. Ten by měl být mnohem výkonnější než klasický iMac a jak svým výkonem, tak i kvalitou displeje, by měl cílit na profesionální uživatele. Apple by měl v iMacu Pro nabídnout čip řady Apple M3, což svědčí o tom, že se jej dříve než v roce 2023 nedočkáme. Na trh by měl dorazit ve dvou variantách, a to verzi s 24″ displejem a s, jak sám Gurman uvádí, výrazně větším profesionálním displejem.

Očekává se, že onen větší displej, by měl dosahovat velikosti 30-32″, stejně jako XDR Display Pro. Gurman konkrétně ve svém sloupku pro Bloomberg uvádí: „Stále věřím, že Apple pracuje na iMacu s větším displejem, zaměřeném na profesionální uživatele. Domnívám se, že bude používat nějakou variantu čipu M3, pravděpodobně M3 Pro nebo M3 Max, což by odpovídalo čipům uvnitř MacBooku Pro. Nemyslím si, že kombinace Mac mini nebo Mac Studio plus Apple Studio displej řeší to, co profesionální uživatelé vyžadují, ti totiž chtějí větší displeje.“

Apple ukončil výrobu iMac Pro v roce 2021 a v březnu letošního roku pak také výrobu a prodej 27″ iMacu s Intel procesorem. Posledním iMacem tak zůstává klasický 24″ iMac s čipem M1. Apple prozatím nahradil 27″ iMac počítačem Mac Studio a Studio Displejem, ovšem uživatelé by přece jen rádi viděli profesionální iMac.