Proč pravidelně aktualizovat iOS: 5 důvodů, které vás k tomu přesvědčí

Apple se primárně stará o ochranu soukromí a bezpečnosti svých zákazníků. Z toho důvodu je nepřípustné, aby se v systémech nacházely nějaké bezpečnostní chyby. Bohužel, vývojáři jsou pořád jenom lidi a i mistr tesař se někdy utne. To znamená, že se Apple může snažit sebevíc, avšak čas od času se systémy bezpečnostní chybě nevyhnou. Tyto bezpečnostní chyby jsou samozřejmě vážnější než ty obyčejné, jelikož skrze nich může dojít k nabourání do zařízení či ke ztrátě dat. Zatímco aktuálně jsou bezpečnostní chyby vydávány společně s aktualizacemi iOS, tak od nového iOS 16 už se budou bezpečnostní aktualizace instalovat samostatně a kdykoliv.

Mnoho nových funkcí

Dalším důvodem, proč by měl každý z nás pravidelně aktualizovat, je příchod mnoha nových funkcí. Společnosti jako Apple prakticky neustále pracují na tom, aby ve svých systémech přišli s novými možnostmi a funkcemi, které si uživatele oblíbí. Mnoho uživatelů je však velmi konzervativních, a pokud jim aktuálně něco funguje správně, tak nevidí důvod, proč by to měli měnit. V mnohých případech ale některé věci v rámci nových aktualizací fungují ještě o něco lépe a mohou vám ušetřit čas, peníze či trápení. Apple nejvíce nových funkcí přidává vždy s vydáním majoritních verzí iOS a dalších systémů. Je pochopitelné, že uživatelé nechtějí mnohdy aktualizovat na první majoritní verzi a kvůli obavám z chyb často instalují verzi druhou. Zbytečně odkládat by se však aktualizace neměla, jelikož dřív nebo později ji stejně budete muset nainstalovat.