Apple Watch Series 8 přijdou s funkcí, po které uživatelé dlouho volali. Má to ale háček

Stejně jako nové iPhony se neúprosně blíží také představení další generace Apple Watch. Pokud se zpětně podíváme na několik posledních generací jablečných hodinek, tak zjistíme, že jsme se mnoha novinek nedočkali – pokud tedy vynecháme zvětšení displeje u Series 7 a pár nových funkcí u Series 6. Zkrátka a jednoduše, Apple u svých hodinek neustále pokračuje v zajetých kolejích a ne a ne přijít s něčím vyloženě novým. Navíc k tomu se spekuluje o tom, že Series 8 budou stejně výkonné jako Series 7, které jsou zase stejně výkonné jako Series 6, viz článek níže.

Podle posledních informací to však vypadá, že Apple Watch Series 8 budou přece jen v něčem výjimečné a přijdou s novinkou, po které mnoho uživatelů volá už opravdu dlouho. Podle známého jablečného leakera Marka Gurmana by totiž budoucí generace jablečných hodinek měla přijít se zabudovaným senzorem tělesné teploty. Má to ale háček – nebude se totiž jednat o klasický teploměr, který by uživateli narovinu řekl jeho tělesnou teplotu. Namísto toho by jej pouze upozorní na zvýšenou teplotu s informací o tom, že by dotyčný mohl mít chřipku. Tento „speciální“ teploměr už údajně prošel interním testováním Applu, takže je šance jeho nasazení opravdu vysoká. Pokud k tomuto opravdu dojde, tak pro některé uživatele může být škoda, že neuvidí svou aktuální tělesnou teplotu. Na druhou stranu je to ale pochopitelné, jelikož se tělesná teplota často mění a mnoho uživatelů by mohlo šílet s prakticky jakékoliv změny. Otázkou zůstává, zdali tento „problém“ nebude možné vyřešit aplikací třetí strany.

Fotogalerie Apple Watch Series 7 1 Apple Watch Series 7 2 Apple Watch Series 7 3 Apple Watch Series 7 4 +22 fotek Apple Watch Series 7 5 Apple Watch Series 7 6 Apple Watch Series 7 7 Apple Watch Series 7 8 Apple Watch Series 7 9 Apple Watch Series 7 10 Apple Watch Series 7 11 Apple Watch Series 7 12 Apple Watch Series 7 13 Apple Watch Series 7 14 Apple Watch Series 7 15 Apple Watch Series 7 16 Apple Watch Series 7 17 Apple Watch Series 7 18 Apple Watch Series 7 19 Apple Watch Series 7 20 Apple Watch Series 7 21 Apple Watch Series 7 22 Apple Watch Series 7 23 Apple Watch Series 7 24 Apple Watch Series 7 25 Vstoupit do galerie

Gurman dále předpokládá, že by Apple Watch Series 8 mohly přijít také ve speciální variantě, která bude oproti té klasické odolnější a určená všem uživatelům provozující extrémní sporty. Zmíněný senzor tělesné teploty by měly nabídnout jak klasické modely, tak i ty extra odolné, které budou zcela očekávaně dražší. O nasazení senzoru se ve spojení s Apple Watch mluví už opravdu dlouho, uživatelé však neustále čekají. Kalifornský gigant tak dělá vše pro to, aby tento čin letos dotáhl do konce. Naposledy jsme se přidání nového senzoru dočkali u Series 6, které jako první dokázaly zjistit okysličení krve. Co se týče designu Series 8, tak zcela jistě bude stejný se Series 7.