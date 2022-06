Nové Apple Watch 8 budou stejně rychlé jako dva roky starý model

Není žádným tajemstvím, že má Apple na letošní rok připraveno představení nových generací Apple Watch ve formě Series 8, SE 2 a s trochou štěstí i prvních odolných hodinek určených pro dobrodruhy a sportovce. Jak se však nyní zdá, minimálně z hlediska výkonu a rychlosti si letos bohužel nepolepšíme. Tvrdí to alespoň zdroje reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, které se řadí mezi ty nejlepší vůbec.

Podle dostupných informací se sice čip pro letošní generaci Apple Watch má jmenovat nově S8 a navazovat tedy na loňský S7, ve skutečnosti se má však prý jednat o naprosto totožné čipy. Na tom by nebylo nic až tak hrozného, jelikož tuto strategii Apple uplatnil i v minulosti, kdyby ovšem nebyl S7 stejný jako S6 z Apple Watch 6. Jinými slovy, Apple Watch 8 pro rok 2022 by měly být stejně rychlé jako Apple Watch 6 pro rok 2020, což se zdá být přinejmenším poměrně zarážející. Skutečně nový procesor má mít pak Apple v plánu nasadit až příští rok u Apple Watch 9. Gurman svými novými informacemi bohužel úplně nepotěší ani uživatele čekající na Apple Watch SE 2. Přestože mnozí spekulovali nad tím, zda u nich Apple nenasadí modernější tělo z Apple Watch 7 s větším displejem, nic takového výrobce prý v plánu nemá a přidrží se tak designu, který využívá i nyní. Upgradem tedy projdou jen “vnitřnosti” a s trochou štěstí i displej, který by mohl dostat podporu Always-on.

Ačkoliv Gurman již žádné další nové informace neprozradil, znovu potvrdil, že dle něj Apple osadí nové Series 8 teploměrem tělesné teploty, což již dříve potvrdil i analytik Ming-Chi Kuo. Z dřívějška pak máme náznaky toho, že bychom se mohli letos konečně dočkat výrazné změny designu ve formě výměny zaobleného těla za hranaté, které měl Apple testovat už pro Series 7, ale nakonec ze svého záměru na poslední chvíli ustoupil zřejmě kvůli určitým výrobním problémům. Zda se jedná o spekulace založené na realitě či nikoliv nicméně ukáže až čas.