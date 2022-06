watchOS 9 naučí Apple Watch 4 a 5 ještě lépe odhadnout stav opotřebení jejich baterie

Zobrazit kondici baterie zvládají mnohé Apple produkty již řadu let. Pravdou však je, že ne všechny ukazují dle všeho data tak přesně, jak by mohly. Apple však s tímto problémem naštěstí pomalu ale jistě bojuje, díky čemuž se tak uživatelský přehled o stavu jeho elektroniky pozvolna zlepšuje. A další zlepšení je za dveřmi.

Není tomu tak dávno, co vydal Apple funkci rekalibrace pro iPhony 11 coby součást některé z minulých aktualizací. Díky této funkci začaly telefony ukazovat přesnější data, díky čemuž si tak mohli jejich majitelé například lépe naplánovat servis či vůbec pochopit to, proč vlastně mají určité problémy, když jim telefon doposud nehlásil špatný stav baterie. A právě funkci rekalibrace baterie přinese i watchOS 9 a to konkrétně na Apple Watch 4 a 5. Jakmile na ně tedy bude aktualizace nainstalována, hodinky si v řádu několika dní zanalyzují stav své baterie a uživateli ukážou nově zjištěná data, která mohou být jak lepší, tak samozřejmě i horší. V obou případech se nicméně bude jednat maximálně o odchylku v řádu nižších jednotek procent, byť i to ve výsledku může pomoci v rozhodování se o tom, zda má smysl hodinky ještě využívat či u nich už je na čase vyměnit baterie.

Nedávno představený watchOS 9 ve veřejné verzi vyjde v průběhu letošního podzimu, pravděpodobně pak hned na konci září. Apple by jej měl totiž uvolnit spolu s novou generací Apple Watch, ve které bude právě nový watchOS 9 nainstalován. Nezbývá tedy než doufat, že se podaří software Applu dotáhnout k pomyslné dokonalosti a po přechodu na něj z nynějšího watchOS 8 nenastanou žádné problémy.