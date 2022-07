Nejlepší romantické filmy na Disney+

Streamovací služba Disney+ se u nás těší čím dál větší popularitě. Každý týden vám na stránkách našeho magazínu přinášíme přehled titulů, které se na Disney+ těší momentálně největší popularitě. Dnes pro vás vybíráme ty nejsledovanější romantické snímky. Francouzská depeše Liberty, Kansas Evening Sun Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve fiktivním francouzském městě 20. století, který oživuje sérii reportáží publikovaných v časopise „Francouzská depeše“. Romantický film z režisérské dílny proslulého Wese Andersona. Disney+ si můžete předplatit zde

Walter Mitty a jeho tajný život Walter Mitty (Ben Stiller), nesmělý a věčně snící fotoeditor časopisu Life, se ve svém jednotvárném životě jen těžko potkává s realitou, a proto raději žije ve svém vysněném světě. V něm se mění na dokonalého romantického hrdinu bojujícího za lepší, spravedlivější svět. Trestá padouchy, zachraňuje pejsky z hořících domů a ochraňuje bezbranné ženy. A také se ve svých snech stává cílem obdivných pohledů kolegyně Cheryl (Kristen Wiig), kterou bez jejího vědomí do svých snových toulek často angažuje. Ale i ve svém reálném životě se jednoho dne Walter musí rozhodnout k zásadnímu kroku do neznáma a opustit bezpečný přístav archivu plného negativů a fotografií, kde jsou jeho největším nepřítelem jen pomalu padající prach a ústrky šéfa (Adam Scott). Aby zabránil svému vyhazovu, musí najít ztracený negativ fotografie, která má být na titulní stránce časopisu. Kvůli tomu musí najít slavného fotografa Seana O'Connella (Sean Penn). To ale neznamená zavolat si taxíka a zajet o pár bloků vedle. Představuje to dobrodružnou cestu okolo světa, putování divočinou a nejzapadlejšími kouty naší planety, protože nepolapitelný fotograf-dobrodruh je hvězdou fotožurnalistiky proslulou neúnavným odhodláním hnát se za příběhem bez ohledu na to, kam až jej zavede. A tak se Walter musí vydat po jeho stopách.

Titanic V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod hladinu. Tím začalo drama největší námořní katastrofy v dějinách lidstva. V ledových vodách Atlantiku skončilo mnoho životů a osudů. Mezi nimi byla i jedna láska, která vlastně ani pořádně nezačala. Americký velkofilm v režii Jamese Camerona, oceněný jedenácti Oscary®, katapultoval mezi nejzářivější hvězdy Hollywoodu oba představitele hlavních rolí – Kate Winsletovou a Leonarda DiCapria.

500 dní se Summer Neotřelá romantická komedie o ženě, která nevěří v pravou lásku a muži, který se do ní bezhlavě zamiluje. Nezvyklá romantická komedie o lásce a osudu přináší příběh mladého reklamního textaře (Joseph Gordon-Levitt), který až dosud zoufale a bezúspěšně hledal dívku svých snů… A teď to vypadá, že by jeho nová kolegyně Summer Finnová (Zooey Deschanelová) mohla být tou pravou. Ale 500 dní jejich nekonvenčního vztahu dokazuje, že cesta ke štěstí může být nepředvídatelná a nekontrolovatelná – jeden z nich je totiž nenapravitelný snílek a druhý moderní cynik. Originálně pojatá love story vás rozhodně chytí za srdce.