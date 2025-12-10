Bývalý provozní ředitel Applu Jeff Williams míří do vedení Disney

Společnost Disney oznámila nominaci Jeffa Williamse, bývalého provozního ředitele Applu, do svého představenstva. Williams bude kandidovat jako nezávislý člen na výroční valné hromadě akcionářů, která proběhne v roce 2026.
Jeff Williams – klíčový muž Applu
Williams působil jako COO Applu od roku 2015 až do svého odchodu do důchodu v listopadu 2025. V této roli měl na starosti celosvětový provoz společnosti, zákaznickou podporu a servis. Významně se podílel na vývoji Apple Watch a vedl inovační projekty v oblasti zdraví. Od roku 2023 také stál v čele designového týmu Applu.
Ve svém prohlášení uvedl:
„Dlouhodobě obdivuji odkaz Disney – jejich schopnost spojovat představivost s technologií. Je mi ctí být nominován do představenstva tak ikonické společnosti. Těším se na spolupráci s talentovaným týmem a na přispění k růstu Disney.“
Rozšíření vedení Disney
Pokud bude zvolen, Disney Board of Directors se rozšíří na 11 členů. Mezi ty současné členy patří například generální ředitel Disney Bob Iger, šéfka GM Mary Barra, bývalý předseda Morgan Stanley James Gorman nebo CEO společnosti Lululemon Calvin McDonald.
Vstupem Jeffa Williamse získává Disney strategickou posilu s technologickým zázemím, což může sehrát významnou roli v budoucím směřování zábavního gigantu v oblasti inovací, streamingu a chytrých platforem.