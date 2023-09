Disney+ lze nyní získat jen za 49 Kč na měsíc!

Disney+ v České republice se chystá zdražovat a to konkrétně z dosavadních 199 Kč měsíčně na 239 Kč měsíčně. Člověk si tak jeho předplacení zcela určitě rozmyslí ještě více než tomu bylo doposud – tím spíš, když obsahová nabídka v poslední době zrovna nevzkvétá. Nyní však máte skvělou šanci vyzkoušet si Disney+ za super cenu a to navíc na tři měsíce. Až do 20. září totiž nabízí Disney+ novým předplatitelům měsíc streamování za 49 Kč, přičemž tuto cenu vám zachová po dobu tří měsíců. Po nich sice přejde na standardních 239 Kč, nicméně vy můžete samozřejmě předplatné zrušit a užít si tak za necelých 150 Kč čtvrt roku zábavy.

Jediné, co je třeba pro získání tří měsíců za třikrát 49 Kč na Disney+ udělat, je se zaregistrovat do služby ve výše zmíněném termínu, přičemž k tomu můžete využít tento odkaz. Super je, že po měsíčním vyzkoušení služby lze předplácení v případě, že by vás obsah neoslovil, jednoduše zrušit s tím, že vás v takovém případě vyjde ozkoušení služby na pouhých 49 Kč. A co že vlastně vše ve službě naleznete? Je toho nespočet. Mezi nejblyštivější klenoty služby nicméně patří bez debat Simpsnovi, Star Wars, Marvelovky v čele s novým Hulkem a tak podobně. Zkrátka a dobře, vybere si naprosto každý.

