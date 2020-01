Disney+ ve velkém dorazí do Evropy dříve než mělo. Víme, kolik zde bude stát

Disney před malou chvílí oznámilo, že svůj velký vstup do Evropy se streamovací službou Disney+ stihne dříve než mělo. Namísto 31. března totiž dorazí do vybraných evropských států už 24. března – tedy o celý týden dřív. Kromě této potěšující zprávy společnost oficiálně odtajnila ceny, které si bude na starém kontinentu účtovat. Bohužel, Čechy může nechat dnešní oznámení víceméně chladné. Česká republika se totiž do první velké evropské vlny Disney+ nedostala.

Od 24. března si streamovací službu Disney+ se stovkami filmů a tisíci seriálových epizod z dílny Disney, Pixar, Marvel či univerza Star Wars užijí diváci ve Velké Británii, Irsku, Francii, Německu, Itálii, Španělsku, Rakousku a Švýcarsku. Tyto státy se tak přidají k Nizozemsku, které se spuštění dočkalo už loni v listopadu spolu s USA, Kanadou, Austrálii a Novým Zélandem. Co se pak týče ceny, v Evropě si bude Disney za službu účtovat buď 6,99 euro měsíčně nebo 69,99 euro ročně. V přepočtu na české koruny se tak dostáváme na zhruba 175 korun za měsíc nebo 1750 korun za rok, což je vzhledem ke skutečně bohaté obsahové nabídce více než přijatelná cena.

Je otázkou, kdy přesně služba oficiálně dorazí do České republiky a na Slovensko. Podle staršího plánu Disney se tak má sice stát nejdříve v říjnu letošního roku (alespoň takové jsou plány pro západní Evropu), avšak vzhledem k tomu, že se v březnu dočkáme spuštění v dřívějším termínu se dá očekávat, že i v případě spuštění služby v dalších zemích se Disney pokusí plánované termíny předehnat a tamním divákům svůj obsah nabídnout dřív, než měl zprvu v úmyslu. Ostatně, byl by sám proti sobě, kdyby se k podobnému plánu neuchýlil. Bohužel, do té doby budeme muset na službu čekat. Žádné jednoduché řešení, jak si ji užít i v nepodporovaných zemích totiž nefunguje.