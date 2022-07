Jak namíchat letní drinky: Aplikace, které vám v tom pomohou

Hned jako první v pořadí jsem si dovolit umístit ze seznamu asi nejlepší aplikaci – Cocktail Flow. Aplikace Coctail Flow se nám dokonce velmi osvědčila i v redakci. Tím samozřejmě nechci říct, že máme v redakci alkoholiky (zdravím Jirku), ale jednoduše řečeno – když aplikace funguje dobře, tak si své uživatele najde. A to platí právě u aplikace Cocktail Flow. Aplikace je rozdělena do několika částí, kdy nejzajímavější z nich je sekce Discover. Zde může objevit nové drinky a koktejly, které jsou ověřené a pohladí vás nejen na duši, ale i na jazyku. Můžete si zvolit, jaký tip drinku chcete dnes namíchat, zároveň se u každého nápoje nachází jeho síla. V sekci Cocktails si můžete zobrazit všechny koktejly v abecedním pořadí, sekci Ingredients poté využijete tehdy, kdy si chcete zvolit ingredience, ze kterých má být nápoj složený. Koktejly jsou v aplikaci rozděleny hned do několika kategorií, například podle barev, států, ve kterých se pijí, či podle síly.

Mixology Drink & Cocktail Recipes

Aplikace Mixology obsahuje více než 8 tisíc různých receptů na drinky a koktejly z různých koutů světa. I přesto, že design aplikace je lehce zastaralý a možná zbytečně složitý, tak zvládá přesně to, co od aplikace očekáváte. Při procházení aplikace se v přehledu samotné recepty pohybují ze strany na stranu, takže se můžete i za střízlivého stavu tématicky vcítit do alkoholového opojení, které přijde teprve za pár hodin. V aplikaci Mixology si tedy můžete zobrazit různé recepty, anebo si zvolit ingredience, které máte k dispozici, a ze kterých chcete koktejl umíchat. Využít můžete také možnosti Random, kde si necháte náhodně vybrat drink, který byste dnes měli umíchat. U každého receptu je navíc k dispozici fotografie, takže vždy víte, do čeho jdete. Aplikace je k dispozici zdarma s reklamami, avšak za 25 korun si můžete stáhnout plnou verzi s názvem Mixologist.

Aplikaci můžete stáhnout zde