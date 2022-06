Kde se vykoupat: Tato aplikace vám pomůže najít rybník či koupaliště ve vaší blízkosti

Přestože jsme ještě před pár týdny lamentovali na chladné počasí, které bylo pro léto skutečně netypické, nyní je již situace zcela opačná. Určitě tedy není od věci je co nejvíce využít a zchladit se v bazénu, přehradě či rybníku. Kde ale fajn koupadlo najít? Třeba pomocí aplikace ve vašem iPhonu.

Fotogalerie swim places 1 swim places 2 swim places 3 swim places 4 Vstoupit do galerie

Velmi užitečnou aplikací, která vám zchlazení zajistí, je třeba Swim Places. Po jejím spuštění vám sice bazén před nosem nevykouzlí, avšak ukáže vám na přehledné mapě místa, která můžete ke koupání využít. Mapu si můžete samozřejmě různě přibližovat a nacházet tak přesnou polohu míst ke koupání. Tato místa jsou zaznačena různě designovanými ikonami podle toho, o jaký typ koupaliště se jedná. Snadno tak poznáte, zda máte tu čest s klasickým betonovým bazénem, rybníkem či třeba lomem. Po “rozkliknutí” jednotlivých ikon se pak zobrazí upřesňující informace o dané lokalitě – tedy třeba parkování, občerstvení, placení vstupu či dokonce to, zda daná lokalita nabízí nudapláž. K jednoduššímu vyhledávání lokalit pak lze použít i speciální filtr, který vám z mapy “vytáhne” místa podle vašeho gusta. Na ty se můžete nechat pár kliknutí v aplikaci dokonce navigovat pomocí navigací.

Super je dle mého názoru i to, že lze jednotlivé lokality recenzovat a to samozřejmě přímo v aplikaci. Díky tomu si tak uděláte dobrý obrázek o tom, zda stojí za návštěvu či zda je lepší raději popojet o pár kilometrů dál, kde je koupání ohodnoceno daleko větším počtem hvězd. Mimochodem, koupací lokality si můžete prohlédnout i na fotkách, které do aplikace přidávají samotní uživatelé. Všude je však bohužel nenaleznete, což je vcelku škoda.

Zapojte se i vy

Přidávání fotek a recenzí není to jediné, čím můžete aplikaci formovat. Přes jednoduchý formulář do ní totiž můžete dokonce i zanášet jednotlivá místa. Zanášení trvá zpravidla několik málo vteřin, jelikož po vás formulář vyžaduje skutečně jen minimum informací a správné umístění ikony do mapy. Po odeslání správci aplikace novou lokalitu prověří a pokud je reálná, do mapy ji zanesou. Osobně jsem již pár míst do mapy vložil a schvalovací proces byl vždy maximálně v řádu hodin. Rozhodně se tedy nedá říci, že by nebylo o appku v tomto ohledu dobře postaráno.

Nejeden z vás jistě ocení i fakt, že se nejedná o aplikaci fungující ryze v Česku, ale de facto po celém světě. Pokud tedy vyrážíte na dovolenou do zcela neznámých končin a neradi byste tam tápali nad koupalištěm, aplikace vám může být nápomocna. Naleznete v ní spousty míst ke koupání od Austrálie, přes Afriku až po Čínu. Nutno však podotknout, že nejvyužitelnější je tato aplikace v Evropě, která s trochou nadsázky ikonkami koupacích ploch svítí. Pokud tedy hledáte aplikaci, která vám pomůže přežít horké dny, právě jste jí našli.

Aplikaci Swimplaces můžete stáhnout zdarma zde