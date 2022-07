Proč Apple nezvládá vyvinout vlastní 5G modem pro iPhone? Máme další podrobnosti

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple údajně pohořel ve svých snahách o vývoj vlastního 5G modemu, kterým by snad již příští rok rád nahradil řešení Qualcommu ve svých iPhonech. Zatím ještě před pár dny se však hovořilo o technických potížích, nyní je situace opět jiná. Portálu Patently Apple se totiž podařilo objevit velmi zajímavé informace o utajovaném soudním sporu, který hodil dle všeho právě do vývoje vidle.

Ačkoliv má Apple v současnosti s Qualcommem dobré vztahy, jelikož od něj odebírá 5G modemy pro iPhony, Patently Apple se podařilo zjistit, že se obě společnosti potkaly u soudu, u kterého se Apple snažil zrušit hned dva patenty Qualcommu, které jsou dle všeho pro vývoj jeho 5G modemu klíčové. Soud to však zamítl a stejně rozhodl i ohledně následného odvolání, čímž de facto nynější šance Applu na rychlé dokončení modemu pohřbil. Applu tak nezbývá nic jiného než se buď domluvit s Qualcommem, nebo vymyslet zcela nové řešení celého problému. Bez jakékoliv nadsázky se ale dá říci, že se jedná primárně o problém legislativní a nikoliv technický, jelikož Apple evidentně ví, jak modem dokončit, ale není mu to umožněno. Jak se celá situace vyvine nicméně ukáží až nadcházející dny a týdny.