Rusko vyhrožuje Applu pokutou, její výše je však směšná

O Rusku je v poslední době slyšet mnohem víc, než by si zřejmě naprostá většina z nás přála. Některé jeho kroky jsou však spíš úsměvné, nežli vážné. Skvělým příkladem může být i jeho nynější snaha trestat zahraniční společnosti za to, co Rusku doposud nevadilo – tedy například za ukládání dat ruských občanů mimo území země. Právě za tuto věc nyní popotahuje i Apple.

Je tomu jen pár dní, co začal moskevský soud udělovat pokuty zahraničním společnostem v čele s Twitchem, Pinterestem či Airbnb za to, že neukládají data Rusů, kteří tyto služby využívají, na serverech v zemi. Právě ukládání dat v zemi má totiž údajně zajistit jejich vyšší bezpečnost a soukromí, což je však v kombinaci s Ruskem spíš úsměvná fráze než realita. A jelikož se té stejné věci dopouští i Apple, měl být dle všeho již vyzván k tomu, ať své postupy změní, aby se vyhnul případné pokutě. Na to však Apple takřka 100% neuslyší, jelikož je pro něj něco podobného zvláště pak v nynější situaci nepřípustné. A i kdyby to přípustné bylo, zcela objektivně řečeno by se mu to nevyplatilo. Výše pokut, které za tuto věc ruský soud uděluje, je totiž ve výši kolem 38 tisíc dolarů. Všem je tak asi jasné, že přesun úložišť by Apple vyšel na mnohem vyšší částku, takže občasné zaplacení podobného “výpalného” jej asi příliš bolet nebude.