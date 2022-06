Nejen Apple TV. Apple pracuje i na nové generaci ovladače Siri Remote

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple pracuje na nové generaci Apple TV s čipem A14 Bionic a 4 GB RAM paměti, což je hardwarová výbava, která by měla naprosto bohatě dostačovat pro plnohodnotný zážitek ze hraní her. A jak se zdá, Apple nemá v plánu vylepšit jen televizní box, ale taktéž ovladač Siri Remote k němu.

Že Apple pracuje na nové verzi Siri Remote odhalila beta iOS 16, která obsahuje zmínky o “SiriRemote4” a “WirelessRemoteFIrmware.4”, což jsou hesla, která neodpovídají dosud žádným dříve použitým. Nynější Siri Remote je navíc označován jakožto 3. generace, tedy SiriRemote3, přičemž firmware je logicky očíslován stejným způsobem. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že za novou generací se nemusí skrývat vyloženě nový Siri Remote. Vzhledem k nedávnému představení nejnovější verze se totiž zdá pravděpodobnější spíš odhalení jeho upgradované verze vylepšené například čipem U1, USB-C a tak podobně.

Fotogalerie Apple TV Apple TV ovladac Apple TV porty Apple TV spodek +4 fotky Apple TV 4K Apple TV 4K Apple TV 4K 2021 box Vstoupit do galerie

Z bety nelze v tuto chvílí samozřejmě vyčíst ani to, kdy bychom se mohli odhalení nové Apple TV spolu s ovladačem dočkat. Nicméně jednak vzhledem k implementaci prvků s nimi spojených do systému, který je pro veřejnost učen na podzim, a jednak s ohledem na předpovědi analytika Minga-Chi Kua o příchodu nové Apple TV ve druhé polovině letoška se zdá být právě launch někdy v průběhu letošního podzimu relativně pravděpodobný.