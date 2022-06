Apple už chystá novou Apple TV, známe její první technické specifikace

Přestože jsme se nové generace Apple TV dočkali teprve loni, Apple nelení a už připravuje jejího nástupce. Detaily o něm se nyní podařily zjistit reportéru Marku Gurmanovi z Bloombergu a jelikož jsou relativně zajímavé, byla by škoda vás o ně ochudit. Co má tedy Apple s novou generací Apple TV v plánu?

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že nová Apple TV vzniká pod kódovým označením J255 a Apple jí osadil čipsetem A14 Bionic – tedy o dva roky novějším čipem než kterým disponuje loňský Apple TV. Zajímavější je i RAM paměť, která mezigeneračně nabobtnala ze 3 GB na 4 GB. Kombinace vyššího výkonu s vyšší RAM se tedy jeví jako plodná půda pro nasměrování tohoto produktu směrem k náročnějším činnostem například ve formě spouštění náročných her. Právě ty by totiž měly hrát v budoucnu na Apple TV podle některých spekulací prim, takže je možné, že je nová generace tohoto produktu pro výrazný vstup do tohoto světa uzpůsobována.

Kdy bychom se mohli nové generace Apple TV dočkat je v současnosti nezodpovězenou otázkou, na kterou se zřejmě navíc odpověď hned tak nedozvíme. Pro Apple totiž není Apple TV v žádném případě klíčový produkt, takže mu je pravděpodobně docela jedno, kdy s novou generací dorazí – tím spíš, když předešlý model vyšel zhruba před rokem. Z tohoto důvodu proto nemá příliš smysl spekulovat nad tím, zda se vyplatí spíš koupit nyní prodávaný model či raději vyčkat na představení nového. Čekat totiž klidně můžete i roky.