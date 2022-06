Jak používat AirPlay a být připojen k internetu přes mobilní data

Během uplynulého víkendu nám doma vypadl jak internet, tak televize a vzhledem k tomu, že se jela Velká cena Kanady, nastal problém, jak ji sledovat. Operátor mohl problém řešit až v pondělí ráno a tak jsme museli celý víkend spoléhat pouze na mobilní připojení. I pokud nemáte neomezená data, lze v dnešní době zakoupit neomezená data na 24 hodin za ceny okolo 3€ a tak je možné vše pokrýt bezdrátovým internetem z vašeho telefonu, který proměníte v hotspot. Problém ovšem nastává, když si chcete něco pustit na televizi tak, že to sdílíte přes AirPlay z mobilu. Do tohoto víkendu jsem ani netušil, že není možné mít internet z mobilních dat a zároveň používat AirPlay.

Aby vám fungoval AirPlay, musíte mít jak vaši Apple TV nebo jakékoli jiné zařízení s AirPlay na stejné Wi-Fi síti, jako váš iPhone nebo zdroj, ze kterého chcete něco přes AirPlay přehrávat. V ten moment, však nastane problém, protože iPhone automaticky začne používat pro připojení k internetu onu Wi-Fi síť a to i v případě, kdy ona Wi-Fi není připojena k internetu. Bohužel není možné iPhone nijak vysvětlit, že ona síť nemá internet a tím celé streamování končí. Jedinou šanci, jak celou věc vyřešit je udělat z vašeho iPhone hotspot a k tomu se připojit přes Apple TV. To lze pro změnu pouze tak, že z Apple TV odpojíte ethernetový kabel, protože jinak, Apple TV používá pouze připojení přes Ethernet a to i v případě, že internet opět není k dispozici, protože váš kabel vede do routeru, který není aktuálně připojen k internetu.

Jakmile vytvoříte z iPhone hotspot a připojíte k němu Apple TV, ze které nejdříve odpojíte ethernetový kabel, můžete spustit také streamování přes AirPlay a vše funguje tak, jak má. Tedy pro stahování obsahu používáte mobilní data a zároveň onen obsah přes AirPlay zobrazujete na Apple TV. Je mi jasné, že toto není článek pro masy, ale pokud se dostanete do podobné situace, do jaké jsme se dostal minulý víkend já, bude se vám třeba hodit.